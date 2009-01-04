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Politika

Cemil Çiçek: Bana valiyi arattırmayın

Başbakan Yardımcısı Cemil Çicek ile eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, aileleri ile birlikte Bolu'da tatilde.

04 Ocak 2009 02:00

Başbakan Yardımcısı Cemil Çicek ile eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, aileleri ile birlikte Bolu'da kaplıca tesislerinde kısa süreliğine tatile çıktı.

Kasket takan ve paltosunu omuzlarına atan Çiçek'in görüntülenmesini engellemek isteyen korumaların gazetecileri "Bakan Bey 'Bolu Valisi'ni aramayayım' diyor" sözleriyle uyarması dikkat çekti.
Çiçek ile Coşkun önceki gün geldikleri Bolu'da İl Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı Küçük Kaplıca Tesisleri’ne ait iki ayrı dubleks eve yerleşti. Çiçek ve Coşkun aileleri daha sonra Bolu Valiliği’ne ait minibüsle Kartalkaya’ya çıkarak, ailece bir otelde çay içip sohbet etti.
Çiçek ve Coşkun aileleri, dün sabah da kahvaltı için tesislerin restoranına geçti. Kasket takan Çiçek'in, paltosunu omuzlarına attığı görüldü. Coşkun da eşofmanları ile restorana gitti. 

Koruması uyardı

Gazetecilerin yanına gelen Çiçek’in koruması, fotoğraf ve görüntü çekilmemesini isteyerek, "Bakan bey, ‘Arkadaşlar boşuna beklemesin. Sakın peşimden gelmeye kalkmasınlar. Beni, Bolu Valisi’ni arattırıp sizi buradan aldırmak zorunda bırakmasınlar’ diyor” uyarısında bulundu.
Coşkun ise yaşamını kaybeden işadamı Hasan Kalyoncu’nun bugün yapılacak 40. hatim duasına gideceklerini belirterek, "İki günlüğüne ailelerimiz ile birlikte kısa bir tatile geldik. İki gün kafamızı dinleyeceğiz" dedi.
Tesislerin bahçesinde gezen Coşkun’un, önceki gün karda kayarak yere düştüğü ve belini incittiği belirtildi.

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