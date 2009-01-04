Cemil Çiçek: Bana valiyi arattırmayın

Başbakan Yardımcısı Cemil
Çicek ile eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, aileleri ile
birlikte Bolu'da kaplıca tesislerinde kısa süreliğine tatile çıktı.
Kasket
takan ve paltosunu omuzlarına atan Çiçek'in görüntülenmesini engellemek
isteyen korumaların gazetecileri "Bakan Bey 'Bolu Valisi'ni aramayayım'
diyor" sözleriyle uyarması dikkat çekti.
Çiçek ile Coşkun önceki gün geldikleri Bolu'da İl Özel İdare
Müdürlüğü’ne bağlı Küçük Kaplıca Tesisleri’ne ait iki ayrı dubleks eve
yerleşti. Çiçek ve Coşkun aileleri daha sonra Bolu Valiliği’ne ait
minibüsle Kartalkaya’ya çıkarak, ailece bir otelde çay içip sohbet
etti.
Çiçek ve Coşkun aileleri, dün sabah da kahvaltı için tesislerin
restoranına geçti. Kasket takan Çiçek'in, paltosunu omuzlarına attığı
görüldü. Coşkun da eşofmanları ile restorana gitti.
Koruması uyardı
Gazetecilerin yanına gelen Çiçek’in koruması, fotoğraf ve görüntü
çekilmemesini isteyerek, "Bakan bey, ‘Arkadaşlar boşuna beklemesin.
Sakın peşimden gelmeye kalkmasınlar. Beni, Bolu Valisi’ni arattırıp
sizi buradan aldırmak zorunda bırakmasınlar’ diyor” uyarısında bulundu.
Coşkun ise yaşamını kaybeden işadamı Hasan Kalyoncu’nun bugün yapılacak
40. hatim duasına gideceklerini belirterek, "İki günlüğüne ailelerimiz
ile birlikte kısa bir tatile geldik. İki gün kafamızı dinleyeceğiz"
dedi.
Tesislerin bahçesinde gezen Coşkun’un, önceki gün karda kayarak yere düştüğü ve belini incittiği belirtildi.