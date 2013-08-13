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'Cemil Çiçek Altınoluk'ta yazlığında kalıyor, Duman'ı neden otelden attırsın ki?'

Cemil Çiçek’in Basın Müşaviri Rüçhan Akıncıoğlu: TBMM Başkanı, değil gitmek, konaklamak, adını bile bu haberler vesilesiyle öğrendiği bir otelden Duman’ı niye attırsın?

13 Ağustos 2013 13:05

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Duman’ı konser için gittiği Altınoluk’ta otelden attırdı mı?” haberleri üzerine Çiçek’ten açıklama geldi.

Ali Eyüboğlu'nun kişisel internet sitesinde yayımladığı habere göre, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Basın Müşaviri Rüçhan Akıncıoğlu "Başkanımız, ‘Türk Sanat Müziği hayranıyım, TRT’deki Türk Sanat Müziği konserlerini kaçırmamaya özen gösteririm. Aramızda fasıllar bile düzenleriz. Allah bana öyle bir yetenek vermedi ama tüm müzisyenleri takdir eder, severim. Duman grubunu otelde istemediğim iddiası, aslı astarı olmayan bir yalan’ olduğunu bildirmemi söyledi. Daha önce de açıkladım. Altınoluk’ta otelde değil, Küçükkuyu’daki yazlığında kalıyor kendisi. TBMM Başkanı, değil gitmek, konaklamak, rezervasyon yaptırmak, adını bile bu haberler vesilesiyle öğrendiği bir otelden Duman’ı niye attırsın? TBMM Başkanı’nın adını kullananları öğrendiğimiz an suç duyurusunda bulunacağız haklarında” dedi.

 

Otelden açıklama

 

Grubun solisti Kaan Tangöze’nin Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde, “Altınoluk’a geldik, otelimizi ayarlamışız. TBMM Başkanı Cemil Çiçek’le aynı otele denk gelmişiz. Cemil Çiçek, ‘Ben Duman ile aynı otelde kalmam’ demiş. Haliyle bizi de dışarı gönderdiler” sözleri üzerine Hattuşa Otel’in Genel Müdürü Ali Rıza Yıldırım, “TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in değil konaklaması rezervasyonu dahi olmadı bize. Aynı şekilde Duman grubuyla da bir irtibatımız olmadı. Madem ki Duman’ın solisti öyle söyledi, o zaman bunu kanıtlasın.”

Konserin organizatörü Ali Şenol’un, Duman’ı misafir etme teklifinin otelden geldiği, bu amaçla otelde toplantı yapıldığı, beş kişinin konaklayacağı yerlerin kendisine gösterildiği, konserden üç gün önce ‘Grubun yaşam tarzı Cemil Bey’in hoşuna gitmez’ diye herhalde odaların iptal edildiği şeklindeki beyanlarına ilişkin olarak Yıldırım “Yok böyle bir şey” dedi.

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cemil çiçekaltınolukdumanHattuşa Otel

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