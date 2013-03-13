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Politika

Cemil Çiçek: Allah ona lanet etsin

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Nevruz Bayramı için, ''Kim ki bugünü bunun ötesinde anlar ve bugünü kan dökmeye, kin kusmaya vesile kılarsa Allah ona da lanet etsin'' diye konuştu

13 Mart 2013 19:51

Nevruz'u barışın ve insani duyguların ön plana çıktığı bir gün olarak değerlendirmek gerektiğini belirten Meclis Başkanı Çiçek, ''Kim ki bugünü bunun ötesinde anlar ve bugünü kan dökmeye, kin kusmaya vesile kılarsa Allah ona da lanet etsin'' diye konuştu.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta görüntülü kayıtla çağrıda bulunacağı iddiaları, PKK'nın elindeki kamu görevlilerinin serbest bırakılmasını ve Nevruz kutlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiçek, PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisinin serbest bırakılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kamu görevlilerine geçmiş olsun. Ailelerinin sevincini paylaşıyorum. Ne kendileri ne milletimiz için böyle üzücü olaylar yaşanmasın. Bu ülkenin insanları, bu coğrafya yeteri kadar acı çekti. İnşallah bir daha bu sıkıntılar yaşanmaz.''

Nevruz kutlamalarını barış ve kardeşlik gibi insani duyguların ön plana çıktığı bir gün olarak değerlendirmek gerektiğini belirten Meclis Başkanı, ''Kim ki bugünü bunun ötesinde anlar ve bugünü kan dökmeye, kin kusmaya vesile kılarsa Allah ona da lanet etsin'' dedi.

Meclis Başkanı Çiçek, Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta görüntülü kayıtla çağrıda bulunacağı iddialarıyla ilgili ise, ''Abdullah Öcalan, F tipi cezaevinde ve oranın belli kuralları var. Ondan evvel karar vermesi gerekenler var. Bu ülkede şehit aileleri var, onları üzecek şeyler yapmamak gerekir'' şeklinde konuştu.

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