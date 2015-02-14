Cemil Çiçek, AKP'den ayrılıp yeni bir siyasi oluşumun içinde mi yer alacak?

Kulislerde, AKP’nin içinden yeni bir parti çıkacağı iddiaları dolaşıyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de, farklı bir siyasi oluşumun içinde yer alacağı söylentilerine cevap verdi. Çiçek, "Seçim zamanları olunca spekülasyonlar çok olur. Ben kendi hesabıma yeni bir parti arayışı içerisinde değilim" dedi. "Partimin bende hakkı var ama her icraatını tasvip ediyorum anlamına gelmez" diyen Çiçek, "Tasvip etmediğim bir icraatı vardır diye hemen ayrılmak, başka arayışlara girmeyi kendi hesabıma etik bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan (14 Şubat 2015) Çiçek'in açıklamaları şöyle:

- Seçim zamanları olunca spekülasyonlar çok olur. Ben kendi hesabıma yeni bir parti arayışı içerisinde değilim. AK Parti’ninTürkiye için önemli bir parti olduğuna inanıyorum. Uzun yıllar iktidarda olmanın getirdiği eksiklikler olabilir bir kısım icraatları yanlış anlaşılıyor veya yanlış da olabilir. Bunları düzeltmek bizim görevimizyoksa ‘yanlış yaptı’ denilip yeni bir parti kur, burada sizden farklı düşündü hadi yeni bir arayışın içerisine gir. Ben bunu şahsen doğru bulmuyorum.

'İhraç edilseydim...'

- Çok net bir şey söyleyeyim. Kendi hesabıma söyleyeceğim bunu, hatasıyla sevabıyla bu kendimle ilgili bir konudur. Ben bu parti değiştirmelerini de çok doğru bulmuyorum. Eğer ben kendi partimden ihraç edilmiş olmasaydım belki bugün buralarda olmazdım. Ben siyasi istikrarın sadece hükümetlerde aranmasını doğru bulmam, esas siyasi istikrar partilerde olması lazım. Partiler kendi içinde hiç durmadan bölünür parçalanır yenileri çıkar şu olur bu olur işte o zaman siyasi kültür dibe vuruyor.

- Partimin bende hakkı var ama her icraatını tasvip ediyorum anlamına gelmez. Tasvip etmediğim bir icraatı vardır diye hemen ayrılmak, başka arayışlara girmeyi kendi hesabıma etik bulmuyorum.