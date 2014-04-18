Cemil Bayık'tan Gülten Kışanak'a 'petrol' desteği

KCK lideri Cemil Bayık, bölgeden çıkarılan petrolden pay almak istediklerini söyleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Gültan Kışanak'a destek verip, "Eğer Kürtlerin zengin kaynakları Kürdistan'a kalırsa bütün ekonomik sorunları çözülecektir" dedi.

Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat gazetesine makale yazan Cemil Bayık, geçen hafta bölgede üretilen petrolden pay istediklerini söyleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a destek verdi. “Kürt halkı kaynaklarına sahip çıkmalı” başlıklı makalede Bayık, "Kışanak'ın söylediği şeyler Kürdistan'ın bilinen gerçekliğidir. Türkiye'nin, enerji ihtiyacının büyük kısmı Kürdistan'dan üretiliyor. Kürdistan da ise enerji sorunu var, bölge enerjiden adeta mahrum bırakılmaktadır. Kürdistan'da üretilen enerji Kürdistan’ın ihtiyacı olan enerjinin 100 katı kadardır” dedi.

Görevi sadece asfalt yapmak değil

Cemil Bayık, bunu rağmen bölgede halen doğanın dengesi bozarak barajların yapılmaya çalışıldığını ileri sürdü. İspanya, Almanya ve İsviçre den yerel yönetimler konusunda örnekler veren Bayık, "Demokratik özerklik programı ile seçime girip seçimi kazandılar. Bu irade kapsamında adım atacaklardır. Yerel yönetimlerin görevi sadece asfalt yapmak ve toprak kazmak değildir. Toplumun genel ihtiyaçlarını da karşılamaktır. Demokratik özerklik geniş ve özgüce sahiptir" dedi.



Yerel yönetimlerin yeraltı ve yerüstü zengin kaynak ve zenginliklere sahip çıkmasının doğal olduğunu söyleyen Bayık, "Kürtler, kendi kaynaklarına sahip çıkarsa yoksulluk ve fakirlikten kendilerini kurtaracaklardır. Eğer Kürtlerin zengin kaynakları Kürdistan'a kalırsa bütün ekonomik sorunları çözülecektir. Kaynak ve insan öz gücü bir araya gelirse Kürdistan, Ortadoğu'nun İsviçre'si olacak. Ancak, Türkiye politikaları ile Kürdistanı yoksul ve fakirleştirip halkın göç etmesine neden oluyor" iddiasında bulundu.

‘Kışanak'ın bunu gündemleştirmesi çok iyi oldu’

Cemil Bayık, makalesinin sonunda, Kışanak'ın petrolden pay alma meselesini gündemleştirmesini çok iyi oldu oldu diye değerlendirerek, "Halkın doğruları görmesi için bu meselenin gündemde olması gerekiyor. Kürdistan'ın 3 büyük ili demokratik güçler (BDP) tarafından elde edilmiştir. 3-4 il hariç bütün iller demokratik güçler tarafından kazanılmıştır. Bu kapsamda belediye başkanlarına büyük görev düşüyor. Birlikte hareket ederek, ortak karar vererek demokratik özerklik çerçevesinde AKP ve CHP'nin elindeki belediyelere nazaran bulundukları illeri daha geliştirip örnek olabilirler" dedi.