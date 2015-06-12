Cemil Bayık: Önder Apo özgürleşmediği müddetçe Kürt halkına yönelik saldırıların sonlandırıldığından söz edilemez!

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, “Önder Apo özgürleşmediği müddetçe Kürt halkına ve Özgürlük Hareketi'ne yönelik saldırıların sonlandırıldığından söz edilemez. Bundan sonraki gelişmelerin nasıl bir seyir izleyeceği Önder Apo'nun özgürleşip özgürleşmeyeceğine bağlıdır” dedi.

Azadiya Welat ve Yeni Özgür politika gazetesine Kürtçe olarak bir makale yazan Bayık, “Önder Apo'nun demokratik ulusa dayandırdığı HDP projesi hem Türkiye 'nin demokrasi güçlerini, hem de Kürt halkının demokrasi ve Özgürlük Mücadelesi'ni güçlendirmiştir” ifadelerini kullandı.

“Kürdistan'da HDP’nin oy patlaması yapması, Önder Apo'nun doğru ideolojik ve politik yaklaşımının sonucudur” diyen Bayık şöyle devam etti:

“Kürt halkı bu seçim başarısıyla Önder Apo'ya bağlılığını bir daha ortaya koymuş ve baş müzakereci olarak desteğini tam verdiğini ortaya koymuştur. Kürt sorununun çözümünde kim muhatap, kim siyasal temsilci bir daha dosta ve düşmana gösterilmiştir. Halkımız Kürt Halk Önderinin özgürlüğünü istemektedir. Kürt sorunu çözülmek isteniyorsa bu Önderliğin özgürlüğü şarttır."