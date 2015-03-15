Cemil Bayık: MİT, 'Paris cinayetlerini biz işledik, inkâr etmiyoruz' dedi

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in öldürüldüğü suikastla ilgili olarak kendilerine, "Biz yapmadık. MİT'in içinde olan çeşitli kesimler yaptı. MİT içinde cemaatçiler, ulusalcılar var onlar yaptı" dediğini öne sürdü.

Cumhuriyet gazetesinden Ahmet Şık’a konuşan (15 Mart 2015) Bayık, arkasında ‘uluslararası güçler’in bulunduğunu söylediği suikast için Hakan Fidan’ın, “Bizim tarafımızdan yapılmıştır bunu inkâr etmiyoruz” dediğini öne sürerek şunları söyledi::

“MİT içinde bazı kanatların olduğu ve onların yaptığı söylendi. Hakan Fidan öyle söyledi. Ama içinde çeşitli kanatlar olsa da bize göre MİT bir bütün olarak cinayetten haberdardır.”

Cemil Bayık’ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Sakine Cansız’lara yönelik suikastın faili sizce kim? Kürt medyasında yazılanlar sürekli MİT’e işaret ediyor. Yani sizinle masaya oturan MİT Kürt hareketi için önemli isimlere yönelik katliam mı yaptı?

Paris suikastı bir tek gücün yaptığı bir katliam değil. Uluslararası birçok gücün denklemin içinde olduğu bir saldırıdır. Böyle olmasa Avrupa ’nın ortasında Paris gibi bir yerde böyle bir suikast yapılamazdı. Önder Apo’yu kim İmralı’ya getirdiyse onlar bu işin içindedir. Bu cinayetler önder Apo’nun geliştirdiği süreçle bağlantılıdır. Çözüm süreci başlamadan önü kesilmek istendi. Önder Apo’nun Nevruz’da açıklamalar yapacağına dair bilgileri vardı. Bunu engellemek için öncesinde katliamı gerçekleştirerek süreci engellemek istediler.

Peki, Türkiye içerisinden kimler dahildi bu denkleme?

MİT, “Cinayet bizim tarafımızdan yapılmıştır, bunu inkâr etmiyoruz” dedi. MİT içinde bazı kanatların olduğu ve onların yaptığı söylendi. Bizimle görüşenler olayın kendileri dışında olduğunu söyledi. Hakan Fidan öyle söyledi. Ama bize göre MİT bir bütün olarak o cinayetlerden haberdardır.

Her şey karartıldı ama failler belli Hakan Fidan da dahil mi?

O, MİT’in başındaki kişidir ve haberinin olmaması mümkün değil. Haberi yoksa nasıl MİT’in başında duruyor? Altında neler geliştiğini bilmezken nasıl orada o görevi yapabilir? Bu ciddi bir durumdur. Biz MİT’in bu olayda parmağı var dedik. Hakan Fidan bizim resmi kâğıtlarımız kullanılmış dedi. Kurum içerisinde kurum teknolojisiyle üretilmiş belgeler var dedi. MİT’in bunun dışında olduğunu inkâr etmedi, ama dedi ki ‘Biz yapmadık. MİT’in içinde olan çeşitli kesimler yaptı. MİT içinde cemaatçiler, ulusalcılar var onlar yaptı’ dedi. O kesimleri kastetti. Ama bize göre hepsinin haberi var. Ömer Güney bir tetikçidir. Bu çok açık, o bir tetikçidir. Ve onun arkasında birçok güç var. O güçler bizim tarafımızdan az çok biliniyor ama onun gerçeğinin açığa çıkması mümkün değil. Her şey karartılmış durumda. Ama bizim açımızdan failler belli.