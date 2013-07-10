Cemil Bayık KCK Eş Başkanı seçildi, Murat Karayılan HPG'nin lideri oldu

KCK Yürütme Konseyi yeniden belirlendi. Abdullah Öcalan’ın yeniden KCK Genel Başkanı seçildiği toplantıda, KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan HPG'nin yeni lideri olurken, KCK Yürütme Konseyi Başkanlığına PKK’nın kurucularından Cemil Bayık ve Bese Hozat getirildi. KONGRA-GEL Eş Başkanlığı'na ise Hacer Zagros ile Remzi Kartal seçildi.

PKK'nın zirvesini değiştiren ve 6 gün süren genel kurulda 5 ayrı Kürtçe lehçesinin yanı sıra Türkçe yemin edildi.

KCK sistemini değiştiren kararların alındığı kurulda, eş başkanlık sistemi geldi.

Edinilen bilgiye göre, BDP heyetiyle görüşen Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine, Murat Karayılan KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı’ndan HPG liderliğine kaydırıldı. Karayılan’ın yerine gelen isim PKK'nın üst düzey isimlerinden Cemil Bayık ve Bese Hozat oldu.

KCK yapılanmasının yeniden dizayn edildiği genel kurulda dikkat çeken en önemli nokta “barış sürecine” devam kararı oldu.

Toplantıda yapılan açıklamada “Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde herkesi kardeşçe bir arada yaşamaya, bunun için de demokrasi mücadelesi içinde yer almaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.



Öcalan’ın Nevruz planına sadık kalınacağının ilan edildiği kurulda, PKK’nın sınır dışına çekilmesini kapsayan birinci adımın tamamlandığı, AKP hükümetinin adım atacağı ikinci safhaya geçildiği vurgulandı.

Buldan: Sadece bir görev değişikliği

Yapılan bu değişiklikle ilgili olarak konuşan BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan şunları söyledi:

"PKK'da kimsenin kafası karışık değil, yaptıkları sadece bir iç düzenleme ve kendi aralarında varmış oldukları bir karar. Bu karar kendilerinin vermiş olduğu bir karar olduğu için, bu kararı farklı yerlere çekmek, farklı yorumlar yapmak doğru değil. Bir iç karışıklıktan ya da süreçle bağlantılı bir durumdan kaynaklı bir değişiklik değil. Yapmış oldukları 9'uncu kongrede aldıkları karar doğrultusunda bir görev değişikliği. Murat Karayılan da zten HPG'nin başına geçmiş ve Cemil Bayık da KCK'nın başına geçti. Sadece bir değişiklik, bunun altında başka bir şey aramaya gerek yok."

Cemil Bayık kimdir?

“Cuma” kod adlı Cemil Bayık, PKK’nın yaşayan 5 kurucusundan biri.

Cemil Bayık, 1970'li yılların başında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğrenci olduğu dönemde Kemal Pir'in aracılığıyla Abdullah Öcalan'la tanıştı.

Bese Hozat daha önce PKK'nın kadın örgütlenmesinden sorumluydu.