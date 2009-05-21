Cem'i bu resimle arıyorlar



Polis her yerde Cem’i arıyor





Polis her yerde Cem’i arıyor

İstanbul Etiler’de çöp konteynerinde başı kesik cesedi bulunan Münevver Karabulut’un katil zanlısı olarak aranan Cem Garipoğlu’nun sahte kimlik kullanarak yurt dışına çıkış yapabileceği ihtimali üzerine sınır kapılarına fotoğrafları dağıtıldı. Edirne’deki Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ile Kırklareli’ndeki Dereköy Sınır Kapılarında da polis ekipleri uyarıldı.Münevver Karabulut’un katil zanlısı olarak aranan Cem Garipoğlu’nun yurt dışına çıkış yapma ihtimali üzerine, günde yaklaşık 3 bin araçla birlikte 12 bin kişinin giriş ve çıkış yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı’nda arama çalışmaları başladı. Gümrük sahası içindeki peronlarda görevli polis memurlarının işlem yaptığı bilgisayarların yanına Cem Garipoğlu’nun fotoğrafları yapıştırıldı.Görevli memurlar ise giriş ve çıkış yapan yolcular ile asılı olan fotoğrafı karşılaştırıyor. Ayrıca gelen minibüs ve otomobillerin içi de tek tek aranıyor. Minibüs ve otobüslerin içine giren polis memurları, eldeki fotoğraf ile yolcuları karşılaştırıyor. Bu uygulama kentteki diğer sınır kapıları ile Kırklareli’ndeki Dereköy Sınır Kapısı’nda da uygulanıyor.