Cem'i basın korkutmuş...

Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Garipoğlu ailesinden 6 kişi daha emniyette ifade verdi. Cem'in annenanesi Saadet Erol, "Basın bu konuyu memleket meselesi haline getirdi. Cem'i korkuttu" dedi.



Cem Garipoğlu'nun anneannesi Saadet Erol, Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Polisin kendisine Cem Garipoğlu'nu görüp görmediklerini sorduklarını belirten Saadet Erol, "Ben torunumu görmedim. Nerede olduğunu da bilmiyorum" dedi.



Kendisinin daha önce de ifade verdiğini, evlerinin arandığını ancak herhangi bir şey bulunamadığını anlatan Saadet Erol, "Basın bu konuyu memleket meselesi haline getirdi. Her gün cinayet işleniyor. Bu çok korkunç bir şey ama basın bizi Abdullah Öcalan'dan daha kötü gösteriyor. Bizim acımız Münevver'in ailesinin acısından büyük. Kızım ifadelerinde, 'Cem böyle bir cinayeti işleyeceğine keşke ölseydi' dedi" diye konuştu.



Anneanne Saadet Erol, bir gazetecinin "Cem Garipoğlu neden teslim olmuyor?" sorusuna "Onu, basın korkuttu. Her gün televizyonlarda, gazetelerde gösteriyorsunuz. Korkmasaydı babasına kıyamazdı. Babası onun yüzünden şu anda cezaevinde. Ortaya çıkar teslim olurdu" yanıtını verdi.



İfadelerine başvurulan isimler şöyle:



Saadet Erol (anneanne)

Sedat Erol (dayı)

Serhat Erol (dayı)

Lütfiye Pınar (teyze)

Nizam Garipoğlu (amca)

Tijen Garipoğlu (amcanın eşi)



Öte yandan bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda da 2 bilgisayara inceleme için el konulduğu öğrenildi.