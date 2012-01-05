Cemevleriyle ilgili tarihi karar!

T24

MHP ve CHP'den önerge



Karar oy birliği ile alındı



Cemevi ibadet yeri



Aleviler memnun



5 Ocak 2012Mersin İl Genel Meclisi Cemevlerinin inanç ve ibadet merkezi olduğu yönünde karar alarak oy birliğiyle cemevlerinin bakım-onarım, elektrik ve genel giderlerinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanmasını hükme bağladı.Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Suat Yıldız, yönetim kurulu adına 27 Ekim 2011’de İl Özel İdaresi’ne dilekçe verdi. Alevilerin ibadet yeri, inanç ve kültür merkezi olan Cemevi’nin genel giderleri, elektrik, su, personel, bakım onarım gibi giderlerinin üye aidatları ve bağışlarla karşılanmasında güçlük çekildiğini belirterek, bu giderlerin İl Özel İdare bütçesinden karşılanmasını talep etti.Bu talep daha sonra MHP Grup Başkanvekili Fahrettin Kılınç ile CHP Grup Başkanvekili Hüseyin Yıldırım tarafından 1 kasım 2011’de önerge haline getirilerek, komisyona havale edildi. MHP’den Yüksel Çelik’in başkanlığını yaptığı 5 kişilik komisyon da, "2012 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesi içerisinde bulunan Kültür ve Turizm bütçe kalemi içerisinde ayrılan ödeneğin, bir inanç ve ibadet yeri olan Cemevi’nin bakım- onarım, elektrik ve genel giderlerinin İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili kaleminden karşılanması uygun görülmüştür" görüşüne yer vererek, önergenin görüşülmesi için İl Genel Meclisi gündemine alınmasını sağladı.60 üyeli İl Genel Meclisi, dün CHP’li Halil Ünal başkanlığında 58 üyenin katılımıyla toplanıp önergeyi görüşmeye aldı. Yapılan oylama sonucunda MHP ve CHP grubunca hazırlanan önerge CHP, MHP, Ak Parti ve BDP’li üyelerin oybirliği ile kabul edildi. İl Genel Meclisi’nde alınan bu karar, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu tarafından onaylanırsa yürürlüğe girecek.CHP Grup Sözcüsü Ali Erdinç, parti olarak Cemevleri’ni bir ibadet yeri olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi:"Nasıl camide ibadet yapılıyorsa, Alevi vatandaşlarımız da ibadetlerini Cemevi’nde yapıyorlar. Cenazelerini Cemevi’nden kaldırıyorlar. Cemevleri ibadet merkezidir. Bu nedenle de giderlerinin kamu tarafından karşılanması tamamen doğaldır. Bu hareketle önergenin önderi olduk. MHP’li arkadaşlarımızın da desteği ile ülkede bir ilke imza atıyoruz. Şimdi sayın valimizin konuya duyarlı davranarak kararı onaylamasını bekliyoruz."Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Suat Yıldız gelişmelerden son derece memnun olduğunu kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı:"Öncelikle CHP, MHP, Ak Parti ve BDP’ye hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hiç bir karşı görüş dahi çıkmadan önerge oylandı. Cemevleri bizim ibadet merkezlerimiz olduğu için önemli giderleri vardır. Bu giderleri de bağış ve üye aidatlarıyla karşılamamız mümkün değil. Nasıl camide Alevi olmayan vatandaşlar gidip ibadetlerini yapıyorsa, biz de Cemevi’nde ibadetlerimizi yapıyoruz. Sayın valimizin de bu kararı geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz. Bu konuda daha önce İzmir’de bir adım atılmıştı, ancak başarılı olunmamıştı. Mersin’de alınan bu kararın Türkiye’de bir ilk olacağını düşünüyoruz. Sonuçta bu ülkenin vatandaşı Alevi’lerin de istekleri bellidir. Hiç bir inanca saygısızlık etmiyoruz, hor görmüyoruz. Bu nedenle aynı saygıyı biz de bekliyoruz."