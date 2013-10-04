'Cemevleri ibadethanedir, kararı devlet veremez'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, cemevlerini 'ibadethane' olarak tanımlayarak bunu yasalara yazmaya gerek olmadığını belirtti.

Hükümetin genel yaklaşımının aksine cemevlerini ‘ibadethane’ olarak tanımlayan Bakan Yazıcı, yeni dönemde başörtülü bakanların olabileceğini söyledi. Yazıcı, aralarında üslup ve refleks farkı olsa da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın nihai hedeflerinin aynı olduğu düşüncesinde.

‘Demokratikleşme Paketi’ni Radikal’den Ömer Şahin'e değerlendiren Bakan Yazıcı, Alevileri unutmadıklarını ve yeni bir paket hazırlığını hatırlatarak sorunun temel kaynaklarından görülen ‘cemevleri’ konusunda farklı bir duruş sergiledi. Cemevlerinin ‘ibadethane’ olarak gördüğünü söyleyen Yazıcı, “Benim şahsi görüşüm; işte cemevi ibadet evi oluyorsa olsun. Bir insan nasıl ibadet yapacağını kendisi tayin eder, neye inanacağına kendisi karar verir. İnancını nerede, hangi mekÂnda eda edecekse orası onun ibadet yeridir. Cemevine Alevi vatandaşımız ‘ibadet yeri’ diyorsa varsın desin. Yoksa cemevi ibadethanedir veya değildir demenin devletin hakkı olmadığını düşünüyorum. Buna bireyler, o cemaat kendisi karar verir” dedi. Cemevlerine ‘ibadethane’ diyen bir ibareyi yasalara yazmaya gerek olmadığını söyleyen Yazıcı, buna rağmen cami gibi ibadethanelere tanınan kamusal avantajların cemevleri için de sağlanabileceğini belirtti.

Başörtülü hakimlik de olur

Demokrasi Paketi’nden kamuda başörtüsü özgürlüğü çıkarken ‘asker, polis ve hâkim-savcı’ kapsam dışı tutulmuştu. Yazıcı, bu sınırlandırmalara yönelik tepkileri haklı bulduğunu söyledi. “Askerle, polisi anlayabilirsin de, hâkim-savcıyı anlatmakta insanlar zorlanır” diyen Yazıcı, bu istisnanın kaldırılabileceği işaretini de verdi:

“Bu bir aşamadır. Yarın gelir, o alandaki kısıtlama da ortadan kalkar diye düşünüyorum. Devlet kamu personeline birtakım üniforma öngörebilir. Asker, polis öyledir ama hâkim-savcı için bu söylenemez. Onlar cüppe giyiyor ama başa takacakları kisve yok. Başını kapatır, cüppesini giyer. Avukatlık yapabildiğine göre hâkim veya savcılık da yapabilir. İnsanların sırf giyim tercihlerinden dolayı yasaklanması haksızlık içerir.”

Başörtülü bakan niye olmasın?

Başörtülü milletvekiline AK Parti ’nin yanı sıra CHP ve MHP de sıcak bakıyor. Bakan Yazıcı, yeni dönemde başörtülü bir bakan da olabileceğini belirtti. Yazıcı “Milletvekili adayları belirlenirken başı açık, kapalı kriteri dikkate alınmaz. Bilgi ve donanıma bakılır. Artık başörtü engel sayılmayacak. Başörtülü milletvekili sayısı az mı, çok mu olur, onu kestirmek doğru değil” derken “Başörtülü bakan da olabilir mi?” sorusuna, “Milletvekili olabildiğine göre bakan da olabilir. Engel bir durum yok” cevabını verdi.

Gül ile Erdoğan ayrışıyor mu?

Hayati Yazıcı, uzun yıllardır tanıdığı Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan arasındaki ilişkiyi de yorumladı. İki isim arasında üslup, refleks, iş görme tarzı farklılığı olduğunu bunun da normal karşılanması gerektiğini söyleyen Yazıcı, “Ama nihai hedef olarak, yol güzergâhı olarak kesinlikle bir farklılık söz konusu değil. Hedefleri aynı: Türkiye’nin demokratikleşmesi, ülkenin kalkınması doğrultusunda çalışıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı olma sözü

2007 yılında Başbakan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olmamasını isteyen sınırlı sayıdaki isimden biri olan Hayati Yazıcı, şöyle konuştu:

”O günkü şartlar itibariyle kanaatim aynı. Doğru yapmışım. Bugün artık Sayın Başbakan Cumhurbaşkanlığına aday olacaktır. Aday olmazsa tepki görecektir diye düşünüyorum.”

Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Gül döner mi? Yazıcı’nın yanıtı şöyle:

“Şimdiden şöyle olur veya böyle olur dememiz çok doğru değil, hakkaniyetle de, hukukla da bağdaşmaz. Tabii ki AK Parti’ye emeği olmuş her insanın işte seçilecek, temsil edilecek yerlere gelme hakkı vardır, o zaman geldiğinde partinin içinde bunlar oturulur, konuşulur. İstişare çok geniş boyutlu olarak yapılır. Dolayısıyla yol haritası belirlenir, çatı çakılır, yoluna devam eder diye düşünüyorum. Ama bunlar herhalde 2014 yerel seçimlerinden sonra daha çok konuşulacak.”

Sadece Erdoğan’ın yeri garanti

AK Parti’de yeri tartışılmayan tek kişinin Erdoğan olduğunu söyleyen Bakan Yazıcı, kabine değişikliği ve belediye başkan adaylıkları için, “Kimsenin yeri garanti değil” dedi.

'Sarıgül avucunu yalar'

Yazıcı, CHP’nin olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün kendilerini zorlayacağı iddialarına gülerek karşılık verdi: “Asla zorlayamaz. Onlar avuçlarını yalarlar. Hele Sarıgül bir paçayı kurtarsın… Parti içinde bir kısmı ‘gelsin’, bir kısmı ‘şartlı gelsin’ diyor.”