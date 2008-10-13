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Yaşam

Cemevine ibadethane statüsü

Didim Belediyesi cemevlerini ibadethane kabul etti. Böylece cemevinde su camilerdeki gibi ücretsiz oldu

13 Ekim 2008 03:00

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'nin ardından Didim Belediyesi de cemevlerini ibadethane olarak kabul etti. Böylece cemevinde su camilerdeki gibi ücretsiz oldu. Didim Belediye Meclisi, Didim Hacı Bektaş-ı Veli Derneği ve Cemevi'nin kültürel inanç merkezi ve ibadethane olduğunu oybirliğiyle kabul etti.
Dernek Başkanı Alevi dedesi Yusuf Doğan, “Meclis üyeleri duyarlı bir davranış gösterdi” dedi. Cemevinin avukatı Zekiye Baran ise “Bu karar, ülkenin birlik ve beraberliği için önemli adımdır. Cemevleri kültür ve inanç merkezleridir” dedi.
Didim Belediye Başkanı CHP'li Mümin Kamacı da “İnsanların dini düşüncelerine saygılı olmak zorundayız” diye konuştu. Camilerden su ücreti alınmadığını hatırlatan Kamacı, bu karardan sonra cemevinden de su ücreti alınmayacağını kaydetti.

Tarihi karar

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