Cemevinde silahlı saldırı; 1 ölü

Muş'un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyündeki cemevinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, köy sakinlerinden Ali Ekber K, henüz belirlenemeyen nedenle cemevine girerek, av tüfeği ve tabancayla etrafa ateş açtı.

İçeride bulunan Mahmut Güney olay yerinde hayatını kaybetti, saldırıda yaralanan Oktay ve Zübeyde Gören ile Talip Erdoğan, Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan saldırgan, jandarma ekiplerince yakalandı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alındı.