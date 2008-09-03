Cemevi için tarihi karar

Kuşadası Belediye Meclisi, Türkiye'de yıllardır tartışılan konuda radikal bir karar aldı. Meclisin bugünkü oturumunda, ‘Cemevi’ ibadethane olarak kabul edildi, su ücretlerinin cami tarifesinden alınması oybirliğiyle kabul edildi.



Kuşadası Belediye Başkanı AKP'li Fuat Akdoğan ile Alevi dedesi Hüsnü Kıranlı, kararın Türkiye'de bir ilk olduğunu ileri sürdü.

Kuşadası Belediyesi'ne, ‘cemevinin ibadethane kabul edilerek, diğer ibadethanelere uygulanan su tarifesinin kendilerine de uygulanması’ yönündeki taleplerini ileten Kuşadası Cemevi yönetimi, alınan kararla sevindi. Talep belediye meclisinin bugünkü oturumunda ele alındı. Belediye Başkanı Fuat Akdoğan'ın ilettiği talebi AKP, CHP, MHP ve bağımsızlardan oluşan 13 meclis üyesi, oybirliğiyle kabul etti. İlçede, camilere uygulanan su tarifesinin cemevine de uygulanması kararlaştırıldı.



Kuşadası Belediye Meclisi, daha önce, camilerden su ücreti alınmaması yönünde karar almıştı. Kararda, caminin tuvaletlerinin ücretlendirilmesi ancak şadırvan ve camide kullanılan sulardan ücret alınmaması hükmü yer almıştı. Böylece, Kuşadası Cemevi de aynı kapsama alınmış oldu.



AKP'li Belediye aşkanı Fuat Akdoğan, alınan kararın Türkiye'de bir ilk olduğunu ileri sürerken, “Belediyemize yapılan başvuruda, kendi inançlarına göre ibadet yaptıkları, ibadethane olarak kullandıkları cemevinin su tarifesinin diğer ibadethanelerle aynı olması talebi vardı. Biz de belediye meclisimizde tarihi bir karar alarak diğer ibadethanelerle cemevinde kullanılan sulara uygulanan ücret tarifesini aynı yaptık” dedi.



KARAR ÜLKEDE EMSAL OLMALI



Belediye meclisinin aldığı kararı sevinçle karşıladıklarını söyleyen Alevi dedesi Hüsnü Kıranlı, Başkan Akdoğan ile meclis üyelerine teşekkür ederek, “Bu karar ülkede emsal olmalı. Diğer belediyeler de aynı yönde karar almalı. Böyle bir karar ülkenin birlik ve beraberliği için önemli bir adımdır. Cemevleri kültür ve inanç merkezleridir. İddia edildiği gibi cümbüş yeri değildir. Bir çok sanatın inançla yükseldiği yerdir. Cemevindeki inanç süreci hactaki inanç süresiyle bir çok yönden çakışmaktadır. Bu nedenle cemevi bir ibadethane olarak diğer ibadethanelerle aynı statüde olmalıdır. Alınan kararı sevinçle karşılıyorum. Oy veren tüm meclis üyeleri ile başkana teşekkür ediyorum” diye konuştu.

