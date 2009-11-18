Cem'e 18 ila 24 yıl arası hapis cezası isteniyor

T24 - Münevver Karabulut'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Cem Garipoğlu için 18 yıldan 24 yıla kadar, Cem'in babası Nida Garipoğlu içinde "suça iştirak" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.



İstanbul Cumhuriyet savcıları Faruk Erşen Yılmaz ve Mustafa Öztürk'ün hazırladığı iddianamede Cem Garipoğlu'nun cinayeti tasarlayarak, kendini savunamayacak olan Münevver Karabulut'u canavarca bir hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü ileri sürüldü.



Cem Garipoğlu için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.



Bu arada dosyası ayrılan Cem'in babası Mehmet Nida Garipoğlu hakkında da Münevver Karabulut'u öldürmek suçundan dava açıldı.



Mehmet Nida Garipoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Baba Garipoğlu için suça iştirak suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Cem'in annesi Tülay Makbule Garipoğlu ise suç delilleri yok etmek, gizlemek ve değiştirmek ile yardım etmekle suçlandı.



Tülay Makbule Garipoğlu için 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Cem'in amcası Hayyam Garipoğlu hakkında da suçluyu kayırmaktan aynı ceza istendi.

