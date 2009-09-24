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Cem'den set işçisine ağlatan jest!

Cem Yılmaz, “Yahşi Batı” filminin setinde çalışan bir işçinin en büyük hayalini gerçekleştirerek, ona son model bir otomobil hediye etti!

24 Eylül 2009 03:00

Cem Yılmaz, “Yahşi Batı” filminin setinde çalışan bir işçinin en büyük hayalini gerçekleştirerek, ona son model bir otomobil hediye etti!

Çekimleri geçen hafta tamamlanan “Yahşi Batı” filminin seti, son gün Cem Yılmaz’ın herkesi duygulandıran bir jestine sahne oldu.  Hafta Sonu Dergisi’nin dün piyasaya çıkan sayısında yer alan habere göre, bu sürpriz şöyle gelişti: Cem Yılmaz set ekibinde dekorasyon bölümünde çalışan ’delikçi’lakaplı bir işçinin “En büyük hayalim bir otomobil sahibi olmak” dediğini duydu. Ünlü şovmen, canla başla çalışan 40-45 yaşlarındaki bu emekçinin dileğini gerçeğe dönüştürmek için hemen harekete geçti. Kimseye belli etmeden, sıfır kilometre bir otomobil alan Yılmaz, aracı süsledi ve seti tam karşıdan gören bir bölgeye park ettirdi. Tüm bunlar tamamlanınca her şeyden habersiz olan işçiyi çağırıp, cebinden çıkardığı otomobilin anahtarını ona uzattı. 'Yahşi Batı '
 
İşçi, şaşkınlıkla neler olduğunu anlamaya çalışırken Cem Yılmaz park halindeki otomobili işaret edip “İşte o gördüğün araba artık senin” dedi. Cem Yılmaz’ın şaka yaptığını sanan işçi, uzun süre inanmadı. Gerçek olduğunu öğrenince de ünlü komedyene sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Ünlü komedyenin büyük jestine tanık olan set ekibi oldukça duygulu anlar yaşadı.

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