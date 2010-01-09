T24 - Cemal Süreya, ölümünün 20. yılında anılıyor. Süreya'yı anma töreni Kadıköy'de bulunan Öteki Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.



Türkiye Yazarlar Sendikası, 9 Ocak'ta Cemal Süreya'yı 20. Ölüm Yıldönümü'nde Kadıköy'deki Öteki Kültür Sanat Merkezi'nde saat 18.00'de başlayan etkinliklerle anıyor.



Mehrizat'ın sunacağı etkinlikte, Cemal Süreya Şiir Ödülü'nü kazanmış şairler (Enver Ercan, Altay Öktem, Gülce Başer ve Kaan Koç) Cemal Süreya'yı anlatacaklar. Nurullah Can ise Cemal Süreya'lı anılarını dinleyicilerle paylaşacak.



Etkinlikte ayrıca Mihriban Çumralı yönetimindeki Şiir Tiyatrosu Oyuncuları da, Cemal Süreya'nın şiirleriyle yaşamından kesitler sunacağı, 'uçurumda açan' temalı bir oyun sahneye koyacak.



8.10 Vapuru



Sesinde ne var biliyor musun

Bir bahçenin ortası var

Mavi ipek kış çiçeği

Sigara içmek için

Üst kata çıkıyorsun



Sesinde ne var biliyor musun

Uykusuz Türkçe var

İşinden memnun değilsin

Bu kenti sevmiyorsun

Bir adam gazetesini katlar



Sesinde ne var biliyor musun

Eski öpüşler var

Banyonun buzlu camı

Birkaç gün görünmedin

Okul şarkıları var



Sesinde ne var biliyor musun

Ev dağınıklığı var

İki de bir elini başına götürüp

Rüzgarda dağılan yalnızlığını

Düzeltiyorsun



Sesinde ne var biliyor musun

Söylemediğin sözcükler var

Küçücük şeyler belki

Ama günün bu saatinde

Anıt gibi dururlar



Sesinde ne var biliyor musun

Söyleyemediğin sözcükler var



Cemal Süreya

