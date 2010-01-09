T24 - Cemal Süreya, ölümünün 20. yılında anılıyor. Süreya'yı anma töreni Kadıköy'de bulunan Öteki Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Türkiye Yazarlar Sendikası, 9 Ocak'ta Cemal Süreya'yı 20. Ölüm Yıldönümü'nde Kadıköy'deki Öteki Kültür Sanat Merkezi'nde saat 18.00'de başlayan etkinliklerle anıyor.
Mehrizat'ın sunacağı etkinlikte, Cemal Süreya Şiir Ödülü'nü kazanmış şairler (Enver Ercan, Altay Öktem, Gülce Başer ve Kaan Koç) Cemal Süreya'yı anlatacaklar. Nurullah Can ise Cemal Süreya'lı anılarını dinleyicilerle paylaşacak.
Etkinlikte ayrıca Mihriban Çumralı yönetimindeki Şiir Tiyatrosu Oyuncuları da, Cemal Süreya'nın şiirleriyle yaşamından kesitler sunacağı, 'uçurumda açan' temalı bir oyun sahneye koyacak.
8.10 Vapuru
Sesinde ne var biliyor musun
Bir bahçenin ortası var
Mavi ipek kış çiçeği
Sigara içmek için
Üst kata çıkıyorsun
Sesinde ne var biliyor musun
Uykusuz Türkçe var
İşinden memnun değilsin
Bu kenti sevmiyorsun
Bir adam gazetesini katlar
Sesinde ne var biliyor musun
Eski öpüşler var
Banyonun buzlu camı
Birkaç gün görünmedin
Okul şarkıları var
Sesinde ne var biliyor musun
Ev dağınıklığı var
İki de bir elini başına götürüp
Rüzgarda dağılan yalnızlığını
Düzeltiyorsun
Sesinde ne var biliyor musun
Söylemediğin sözcükler var
Küçücük şeyler belki
Ama günün bu saatinde
Anıt gibi dururlar
Sesinde ne var biliyor musun
Söyleyemediğin sözcükler var
Cemal Süreya