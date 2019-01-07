Cemal Süreya, Kadıköy'de anılacak

Türk edebiyatının usta şairi Cemal Süreya, ölümünün 29. yılında İstanbul Kadıköy'de bulunan Galeri Mod’da 9 Ocak 2019 Çarşamba günü bir sergiyle anılacak.



Cemal Süreya’nın Kadıköy’de yaşamış olduğu evin bitişiğinde bulunan Galeri Mod’da, şaire ithafen yapılan çalışmalardan oluşan serginin yanı sıra, Babazula’nın kurucusu Murat Ertel ile Esma Ertel ve tiyatro santçısı Orhan Alkaya, Cemal Süreya’nın şiirlerinden oluşan bir performans gerçekleştirecek.

9 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 18.00'da yapılacak sergi açılışını izleyen ilk haftasonu, 12 Ocak Cumartesi günü, saat 14.00’da şair ve psikiyatrist Yusuf Alper "Psikodinamik açıdan Cemal Süreya ve Şiiri" üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek ve “Annem Çok Küçükken Öldü” adlı kitabını imzalayacak.



Cemal Süreya’yı anma etkinliğine katılan sanatçılar kendi anlatım dilleri ile üretmiş oldukları çalışmalarda şairin kimliğine, kişiliğine ve sanatçılığına vurguda bulundular.

Geçen aylarda hayatını kaybeden fotoğrafın efsane ismi Ara Güler’in çekmiş olduğu Cemal Süreya Portresi’ne, heykel, seramik, resim, video ile kavramsal işler eşlik edecek.