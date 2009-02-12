Cemal Reşit Rey'de konser sezonu başlıyor

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'ndaki konser sezonu, 15 Şubatta başlayacak.



Yapılan yazılı açıklamada, CRR Konser Salonu'nda 15 Şubatta başlayacak konser sezonunun, mayıs ayının sonuna kadar devam edeceği belirtildi.



Sezonun ilk konserini 15 Şubatta Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Korosu'nun vereceğinin ifade edildiği açıklamada, yaklaşık 4 aylık sezonda ise toplam 77 konserin düzenleneceği ve konserler sırasında 2 bin 9 sanatçının ağırlanacağı vurgulandı.



Açıklamada, konserler için biletlerin CRR Konser Salonu ve ile Biletix gişeleri ile Biletix Çağrı Merkezi'nden alınabileceği belirtildi.



(AA)