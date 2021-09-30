Cemal Reşit Rey'de ekim ayı programı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, ekim ayında zengin bir program ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Salgın döneminde müziğin iyileştirici etkisini yansıtmak için 2020-2021 sezonunda çevrimiçi konserlerle müziğin her türüne ev sahipliği yapan CRR Konser Salonu; yeni normal süreci ile birlikte, canlı müziğin sihrini hep birlikte yaşamak için tüm önlemlerini alarak 2021-2022 sezonuna dopdolu bir program hazırladı.

Eylül ayında dünyaca ünlü müzisyenlerin katıldığı, 1. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ile sezon açılışını yapan CRR konser Salonu’nda 2 Ekim’de festivalin kapanış konseri gerçekleştirilecek. Konserde Borusan Quartet ile uluslararası yarışmalardan birçok ödül kazanmış çellist Nil Kocamangil performans sergileyecek.

Doğu ve batı müziğinin en iyi örneklerinin yer aldığı ekim ayı programında, Şef Cem Mansur yöntemindeki CRR Senfoni Orkestrası 12 Ekim’deki konserinde Grieg’in, popülaritesini hiç kaybetmeyen, repertuvarda albenisi en yüksek eserlerinden biri olan Piyano Konçertosu’nda piyanist Gülsin Onay’a eşlik ediyor. Konserde ayrıca 100. ölüm yıldönümünde büyük besteci Camille Saint-Saens’a selam gönderiliyor ve az bilinen gençlik eseri 2. Senfoni seslendiriliyor.

Amsterdam’daki dünyaca ünlü Royal Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Concertgebouw Oda Orkestrası’nın 20 Ekim’deki konserinin solisti ise çellist Nil Kocamangil.

Yeni sezonda müziğin her türüne ev sahipliği yapacak olan CRR Konser Salonu’nda caz konserlerinin ilki 11 Ekim’de. Uluslararası caz sahnelerinin aranan gruplarından biri olan Danny Grissett Quartet müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve 60'lardan bu yana caz dünyasına giren en yaratıcı piyanist olarak değerlendirilen Brad Mehldau ise uzun bir aranın ardından üçlüsüyle birlikte 30 Ekim'de CRR sahnesine konuk oluyor.

CRR konser Salonu’nun yeni sezonunda dünya müziğinin de en iyi örnekleri sergilenecek.

16 Ekim’de José Huertas Flamenko Topluluğu, Miguel de Cervantes’in dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz eseri Don Kişot’tan sahneye uyarladıkları muhteşem bir gösteri ile Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na konuk olacak.

Ekim ayı programında yolculuklar üzerine birbiri ile bağlantılı kaçırılmaması gereken iki konser yer alıyor. İlki 21 Ekim’de Marco Polo’nun Müzikal Yolculukları. Akdeniz müzik geleneklerinin en önemli topluluklarından ikisi olarak bilinen “En Chordais” ve “Constantinople” müzik topluluğu, Marco Polo'nun anısına renkli bir müzik yolculuğunu yeniden yaratmak için bir araya geliyor.

Ve 26 Ekim’de büyük müzisyen Jordi Savall ve Hesperion XXI grubu “İbn Battuta Zaman Yolcusu” konseri ile CRR seyircisi ile buluşuyor. Jordi Savall bu konserle müzik yolculuğuna Çin’in yanı sıra Suriye, Ermenistan, Yunanistan, Türkiye ve İbn Battuta’nın yolculuğu süresince ziyaret ettiği ülkeler ve kültürlerden konuk müzisyenlerle birlikte devam edecek.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet Bayramı coşkusu, CRR’de yine cumhuriyetin yetiştirdiği bestecilerin eserlerine yer veren özel bir konserle yaşanıyor. N.Kodallı ve Cemal Reşit Rey’in eserlerinin seslendirileceği 29 Ekim’deki konserde Naci Özgüç yönetimindeki Filarmonia İstanbul topluluğuna ünlü piyanist Özgür Aydın, Beethoven’in 3. Piyano Konçertosu’yla katılıyor.

Türk Müziği'nin ustaları

CRR, ekim ayında Türk müziğinin usta isimlerine de ev sahipliği yapıyor. Coşkun Karademir ile konuk sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ’ın 10 Ekim’deki konserinde Türk Halk Müziği’nin sevilen eserlerine yer verilirken, Melihat Gülses 24 Ekim’deki konserinde Klasik, Neoklasik ve günümüzün form dışı eserlerinin de yer aldığı bir repertuvarı, kendine has üslup ve tarzı ile seslendirecek. 14 Ekim’de Kudsi Ergüner Topluluğu’nun “İstanbul’un Kutsal Nağmeleri” ve 27 Ekim’de Meşk-i Musiki’nin ''Dönemler, Bestekârlar, Makamlar ve Formlar'' konserleri CRR Ekim ayı programındaki konserler arasında.

Çocuklar için opera

Çocuklara çevrenin, doğanın korunmasına yönelik bir farkındalık sağlayan, müzikleri ve renkli sahneleme teknikleriyle minik seyirciler kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken Barış Ormanı çocuk operası 10 Ekim ve 24 Ekim’de CRR Konser Salonu’nda sahneleniyor.

Senfoni konserleri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO) 1, 8, 22 ve 28 Ekim’de CRR konser Salonu’nda gerçekleştireceği konserlerde keman virtüözü Veriko Çumburidze, bas -bariton Burak Bilgili, kornocu Mustafa Kaplan ve çellist Poyraz Baltacıgil’e eşlik edecek.

Ekim ayı programında yer alan konserlerin biletleri BİLETİX’ten satışa sunuldu.

Salgın için önlemler

Pandemi önlemleri çerçevesinde oturma kapasitesinin yarıya indirildiği CRR Konser Salonu’na müzikseverler İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda HES kodu üzerinden yapılacak kontrolle alınacak. Aşı olmamış ya da hastalığı geçirmemiş kişilerin konsere katılımının sağlanabilmesi için son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü gerçekleştirilecek.