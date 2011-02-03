-CEMAL MÜBAREK DE ADAY OLMAYACAK KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Mısır devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğlu Cemal Mübarek'in devlet başkanlığı seçimine katılmayacağını duyurdu. Konuyla ilgili açıklamayı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın yaptığı belirtildi. Ömer Süleyman ayrıca, şiddete yol açanların cezalandırılacağı ve şiddete karışmadığı halde gözaltına alınanların serbest bırakılacağı sözünü verdi. Cumhurbaşkanı Mübarek, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, eylüldeki seçimlere katılmayacağını açıklamış ancak protestocular Mübarek'in "hemen gitmesi" talebiyle gösterilerine devam etmişlerdi. Mübarek'in yönetimi 46 yaşındaki oğlu Cemal'e bırakacağı uzun zamandır konuşuluyordu. -BAZI ESKİ BAKANLARA SEYAHAT YASAĞI- Mısır Başsavcısı, bazı eski bakanlara seyahat yasağı koydu. Resmi MENA ajansının haberinde, Başsavcının seyahat yasağı koyduğu eski bakanların sırasıyla eski İçişleri Bakanı Habib El Adli, eski İskan Bakanı Ahmed El Megrabi ve eski Turizm Bakanı Züheyr Grana olduğu, Ulusal Demokratik Parti'nin eski bir üyesi olan Ahmed Ezz'in de ülkeden ayrılmasının yasaklandığı bildirildi. Haberde, başsavcının, eski bakanlar ve parti yetkilisinin banka hesaplarını dondurduğu da belirtildi. -FİLİSTİN'DE MÜBAREK'E DESTEK- Filistin yönetiminin Mısır'daki hükümet karşıtı bir gösteriyi dağıtırken, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yanlısı bir gösteriye izin verdiği öne sürüldü. Filistin yönetimi yetkilileri, Mısır'daki muhalefet gösterileri hakkında şimdiye kadar bir açıklama yapmadı, ancak bazı liderlerin özel görüşmelerde, sadık bir dostu kaybedecek olmanın üzüntüsünü dile getirdikleri belirtiliyor. Serbest gazeteci Muhammed Ceradat, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde polisin Mübarek'in gitmesini isteyen Mısır halkıyla dayanışma için yapılan ve 100'den fazla kişinin katıldığı gösteriyi hemen dağıttığını söyledi. Ceradat, polisin kendisiyle birlikte 3 kişiyi gözaltına aldığını, kameramanın kasetine el koyduğunu anlattı. Bir Associated muhabiri de bu gösteriden birkaç saat önce, küçük bir grubun Mübarek'i desteklemek için toplandığını, ancak polisin bu gösteriye müdahale etmediğini söyledi. Muhammed Ceradat, Filistin yönetimini "çifte standart" uygulamakla suçladı. Filistin yönetimi, son haftalarda Tunus ve Mısır'da yapılan hükümet karşıtı protestoları destekleyen 2 gösteriyi daha önlemişti. -AYETULLAH ŞİRAZİ- İran'da önde gelen din adamlarından Büyük Ayetullah Nasır Makaram Şirazi, Mısır'daki halk hareketinin bir an önce ve kesin bir zafere ulaşmasını dilediğini açıkladı. Şirazi, yayımladığı mesajında Mısır halkından "devrime giden yolda birlik ve beraberliklerini korumasını, tek lider etrafından toplanmalarını ve düşmanların halk arasında ihtilaf yaratma umutlarını boşa çıkarmalarını" istedi. El Ezher alimlerinden, gayretli ve devrimci Mısır halkının hareketine desteklerini daha somut olarak göstermelerini de isteyen Şirazi, ''Mısır halkının taleplerini, adalet, makul özgürlük, fakirliğin kökünün kazınması, yabancıların müdahalelerine son verilmesi ve Müslümanların kaderlerini kendilerinin belirlemeleri'' olarak sıraladı. Bu arada, İran devlet televizyonu, İran Kızılay'ının Mısır'daki halk hareketinde yaralananların tedavisi ve ilaç yardımına hazır olduğunu duyurdu. Olaylarda yaralananlar ile tutuklananların uluslararası yasalardan doğan haklarının korunmasını isteyen İran Kızılay'ının, bu konuda Kızılhaç ile de işbirliğine hazır olduğu ifade edildi. Öte yandan, Kazakistan Müslümanlar Birliği ile Orta Asya'da İnsan Hakları Topluluğu (SMC) ortak bir açıklama yaparak Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehri Almatı'da bulunan Kazak-Mısır Üniversitesi Nur-Mübarek'in isminin değiştirilmesini istedi. Nur-Mübarek Üniversitesi'nin isminin Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'ten dolayı konulduğu ifade edilen açıklamada, ''Mısır'da yaşanan olaylar ve Müslüman halka yapılanlar kabul edilemez. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek tüm dünyanın tepki gösterdiği, kendi halkının gitmesi için gösteriler yaptığı bir liderdir''denildi.