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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Bunu yapanlar insan olabilir mi?

“Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine'ye defninden bile mahrum ettiler"

09 Kasım 2018 04:36

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği" iddialarına ilişkin “Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine’ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?" mesajını paylaştı.

Cengiz, Twitter hesabından Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafını ile birlikte yaptığı paylaşımda "Sevgili Cemal’in öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiğine dair haberlere dair yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade etmek için yeterli kelime bulamıyorum. Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine’ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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