Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Bunu yapanlar insan olabilir mi?

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği" iddialarına ilişkin “Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine’ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?" mesajını paylaştı.

Cengiz, Twitter hesabından Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafını ile birlikte yaptığı paylaşımda "Sevgili Cemal’in öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiğine dair haberlere dair yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade etmek için yeterli kelime bulamıyorum. Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine’ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

I'm unable to express my sorrow to learn about dissolving your body Jamal! They killed you and chopped up your body, depriving me and your family of conducting your funeral prayer and burying you in Madinah as wished.

Are these killers and those behind it human beings?

Oh my God! pic.twitter.com/U5OKS5DkVb