Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısından Adalet Bakanlığı’na başvuru

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz avukatı Gökmen Başpınar, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin görülen davanın, Suudi Arabistan'a devredilmesi kararının ardından kanun yararına bozma için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, yazısında "Erdoğan, Suudi Arabistan'a uçarken Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar aynı saatlerde kanun yararına bozma için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Başpınar, dilekçede, Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu'na göre yargılamanın devredilemeyeceğini belirterek, şöyle dedi: 'Bu dilekçe bizden ziyade gelecek nesillerin güzel vatanımızı yaşanılabilir ülke olarak görmesi, devlet geleneklerinin mazlumun yanında çıkar gözetilmeksizin saf tutacağına olan inancını kaybetmemesi için son çaremizdir.' Bu milleti enayi yerine koymayın. Dilekçeyi işleme koyun." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Adalet Bakanlığı olumlu görüş verdi; Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi