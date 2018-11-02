Cemal Kaşıkçı da anıldı; Eyfel'in ışıkları öldürülen gazeteciler için söndürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü olarak bilinen Eyfel Kulesi'nin ışıkları, gazetecilere yönelik olarak suçların cezasız kalmaması için yapılan törenle bir dakikalığına söndürüldü.

2 Kasım 2018 Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü adına yapılan etkinlikte bir grup gazeteci, öldürülen meslektaşlarının portreleriyle Eyfel Kulesinin önünde poz verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün düzenlediği törende sadece geçtiğimiz senede onlarca gazetecinin katledildiğine dikkat çekildi.

Eylem sırasında konuşan RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, "Gazeteci cinayetlerine bir son verilmeli. 15 yılda bin 66 gazeteci öldürüldü. Sene başında beri, medya çalışanları da dahil edilirse, toplam 77 kişi öldürüldü. Bu geçen seneye göre çok daha fazla" dedi.

Cemal Kaşıkçı da anıldı

2 Ekim'de İstanbul Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra öldürüldüğü anlaşılan gazeteci Cemal Kaşıkçı da etkinlikte anıldı. Kaşıkçı ile daha önce beraber çalışan Fabiola Badawi, öldürülen gazeteci hakkında "Özgürlüğü, dürüstlüğü ve hayatı seven bir insandı" şeklinde konuştu.

2014 yılında Birleşmiş Milletler (BM), 2 Kasım tarihini Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü olarak ilan etti. Bu tarih, 2 Kasım 2013'te Mali'de öldürülen iki Fransız gazetecinin anısına seçildi.

Dünya genelinde gazeteci cinayetlerinin yüzde 85'inde fail bilinmiyor. BM, gazetecileri korumak için ülkelerden suçlara göz yummamalarını ve mevzuatlarını sıkılaştırmalarını talep ediyor.