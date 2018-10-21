Cemal Kaşıkçı cinayetinde 'Sultanahmet' iddiası

2 Ekim'de, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve 2 gün önce burada öldüğü açıklanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin konsolosluk binasından çıkarıldıktan sonra Sultanahmet'e götürüldüğü ve burada yok edilmesi için bir Türk vatandaşına teslim edildiği iddia edildi.

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Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndami Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Kaşıkçı'nın cansız bedeninin akıbetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedeni konsolosluk çalışanlarının yardımıyla konsolosluk binasının dışına çıkarıldı ve Sultanahmet bölgesinde yaşayan Mardin nüfusuna kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına teslim edilerek cenaze ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

Cenazenin doğrudan bir yere gömülmediği ve Suudi konsolosluğunun Türkiye'de irtibatlı olduğu bir kişi aracılığıyla yok edilmeye çalışıldığı belirtildi.

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Kaşıkçı'nın cansız bedeninin teslim edildiği Mardin nüfusuna kayıtlı kişinin de polis tarafından arandığı belirtildi.

Riyad'dan Salı gününe kadar bilgi beklenecek

Öte yandan Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi Arabistan Kraliyet Savcılığı'nın dün öğle saatlerinde Türk makamlarına yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi vermesi gerekiyordu ancak henüz konuyla ilgili bir bilgi verilmedi.

Suudi savcılığından soruşturmayla ilgili Türk makamlarının Salı gününe kadar Riyad'dan gelecek bilgileri bekleyeceği aksi takdirde ise Dışişleri yetkililerinin devreye gireceği öğrenildi.

Cinayet C ünitesinde işlendi

Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında ise önemli bulgulara erişildi. Kaşıkçı'nın hassas ve kripto konularla ilgili çalışmalar yürütüldüğü ve sadece Suudi vatandaşları çalıştığı C ünitesinde öldürüldüğü iddia edildi.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, konsolosluk binasının C ünitesinde, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişinin parmak izleriyle ilgili eşleştirmeler yapıldı. 15 kişinin parmak izinin Türkiye'ye giriş yaparken, pasaportlarında bulunan çiplerden alındığı ifade edildi. C ünitesinde yapılan incelemelerde bu kişilerin parmak izine rastlanması da cinayetin C ünitesinde işlendiği yönündeki bulguları kuvvetlendiriyor.