Suudi Arabistan Adalet Bakanı'ndan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani, Kaşıkçı davasının Suudi yargısına ulaşacağını, ülkesindeki yargının tam bağımsız olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Samani, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'daki açıklamasında, "Kaşıkçı olayı, Suudi Krallığı'nın egemen olduğu bir toprak parçasında gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Kraliyetin yolunun adaletin tesisi olduğunu ve bundan hiçbir zaman ayrılmayacağını vurgulayan Samani, bazı eksiklerin tamamlanmasının ardından davanın Suudi yargısına ulaşacağını ve ülkesindeki yargının tam bağımsız olduğunu iddia etti.

Davanın Suudi Arabistan'da izlenen sürece tabi olacağını aktaran Samani, kim olursa olsun bu konuda ihmalkar davranan herkesin hesaba çekileceğini, bunun bir "laf" değil işlerliği olan bir gerçek olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan, ölümünü İstanbul'daki başkonsolosluğa girmesinden 17 gün sonra öldüğünü kabul ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili “Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda bulunduğu sırada Kaşıkçı ile şüpheliler arasındaki görüşmenin 'istenen yönde gerçekleşmediği' ve 'olumsuz bir şekilde geliştiği' kaydedilmiş, "Bunun sonucunda Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuştur" denilmişti.