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Kültür-Sanat

Cemal Hünal'ın at kazasından ifadesi alındı

Oyuncu Cemal Hünal'ın eğitim verdiği binicilik merkezinde bir ata motosiklet çarpmasından dolayı ifade verdi

13 Aralık 2018 00:20

Oyuncu Cemal Hünal'ın eğitim verdiği binicilik merkezinde bir ata motosiklet çarpmasından dolayı ifade verdi.

Hünal'ın kendi atlarının bakımını yapıp, binicilik eğitimi verdiği Mavi At Binicilik Merkezi'ndeki bir ata, motosiklet çarptı. 

Mazhar O.'nun bindiği ata ters yönden gelen Ayhan E.'nin kullandığı motosiklet çarpması sonucu sürücü hayatını kaybederken, binicilik kulübü yetkilisi oyuncu Cemal Hünal'ın ifadesi alındı. 

İfadesine başvurulan Cemal Hünal, kulüple bir bağı olmadığını sadece kendisine ait atların bakımını yaptığını ve binicilik dersi verdiğini anlattı. Olayda kulübün kusuru olmadığı kaydedildi.

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