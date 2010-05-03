Cemal Hünal kaza geçirdi

T24- Edinilen bilgiye göre, Hünal, 1 Mayıs Cumartesi günü ziyaret ettiği Zekeriyaköy atlı spor klübünde bir kaza geçirdi. Cemal Hünal, ahırdaki kulüp atlarından birini severken, atın kafasıyla vurması sonucu başına darbe aldı.



Yüzündeki kemikler kırılan Hünal'ın, Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırılarak ve ameliyata alındığı, 4 saatlik bir operasyon geçirdiği ve şuan sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Acıbadem Hastanesi'nden yapılan açıklamada da, "01.05.2010 tarihinde saat 14:00'de hastanemiz acil servisine başvuran Cemal Hünal'ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda yüzünde sol orbita taban kırığı ve sol elmacık kemiğinde parçalı kırıklar tespit edilmiştir" denildi. Açıklamada 4 saatlik ameliyat sonrası Hünal'ın yüzündeki kırıklar titanyum plak ve vidalarla sabitlendiği belirtildi.