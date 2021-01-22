Cemal Hünal doktor kararıyla Survivor'a veda etti

TV8'de yayınlanan Survivor'ın son bölümünda Cemal Hünal'ın fiziksel durumu ile ilgili Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıklama yaptı. Ünlü televizyoncu, doktor değerlendirmesiyle Cemal Hünal'ın Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.



Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen “Survivor 2021”nin son bölümünde oyuncu Cemal Hünal yarışmaya veda etti.

"Burayı bırakmaya hiç hazır değilim"

Konseyde açıklama yapan Cemal Hünal, "Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir günü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok değerli bir ekiple tanıştım. İnsanlar hakkında çok şey öğrendim" dedi.

Cemal Hünal sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım ruhunun ne olduğunu tekrar hatırlattılar bana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilim tutuldu."

Veda açıklaması yapan ünlü oyuncu gözyaşlarına hakim olamazken, beklenmedik bu gelişme karşısında diğer yarışmacılar da duygusal anlar yaşadı.