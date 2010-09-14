-CEMAL GÜRSEL ANILDI ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 44. yıl dönümünde Devlet Mezarlığındaki kabri başında törenle anıldı. Törene, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, merhum Cumhurbaşkanının torunları Özdem Gürsel, Melkan Gürsel Tabanlıoğlu ile Tabanlıoğlu'nun kızı Mina Gürsel Tabanlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alparslan, Genelkurmay Denetleme Başkanı Korgeneral Nejat Bilgin, Garnizon Komutanı Korgeneral Yaşar Güler ve diğer ilgililer katıldı. Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra törene katılanlar, Gürsel'in torunlarına taziyelerini iletti. -4. CUMHURBAŞKANI GÜRSEL- Dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 1895 yılında Erzurum'da doğdu. İlk öğrenimini Ordu ilinde yapan Gürsel, öğrenimini Erzincan ve İstanbul'da askeri öğrenci olarak sürdürdü. 1915-1917 yıllarında Topçu Subayı olarak Çanakkale Savaşlarına katılan Cemal Gürsel, Filistin ve Suriye cephesinde görev aldı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın Batı cephesindeki bütün savaşlarına katılan Gürsel, 1929 yılında Harp Akademisini bitirdi, 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı. Gürsel, 27 Mayıs 1960'da gerçekleştirilen askeri müdahalenin ardından, halk oyuna sunularak kabul edilen 1961 anayasası gereğince 10 Ekim 1961'de yapılan seçimlerden sonra oluşturulan TBMM tarafından Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanlığına seçildi. 1966 yılında başlayan rahatsızlığının sürmesi ve görevini engellemesi üzerine, anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı görevi sona eren Cemal Gürsel, 14 Eylül 1966'da vefat etti.