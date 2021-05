Cemal Enginyurt: Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları, faizi yükseltti; Bay Kemal yeter artık

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türk lirasının (TL) değer kaybetmesi ve Cumhurbaşkanı imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı "Bay Kemal" ifadesine imalı gönderme yapan Enginyurt, "Bay Kemal yeter artık, çekil git. Bu iktidarı terk et, yönetemiyorsun" dedi.

Enginyurt, TL’nin değer kaybetmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi, Merkez Bankası Başkanı’nın gece yarısı değiştirilmesine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi. Enginyurt, Erdoğan’ın “Bay Kemal” söylemiyle iktidara yüklendi. Enginyurt, iktidarı imalı eleştirdiği açıklamasında “Bu milletin senden çektiği nedir Bay Kemal! Bu ülkeyi 19 yıl sonra Reis’e teslim ettik, hamdolsun her şey daha güzel olacak. Yaparsa AK Parti yapar” dedi.

Enginyurt’un açıklamaları şöyle:

“Bugün yüzde 15 daha fakirleştik. Ülke yüzde 15 değer kaybetti. Ülkeyi yöneten CHP zihniyeti doları yükseltti, faizi yükseltti. Ne geldiyse başımıza Bay Kemal’in yüzünden geldi. Allah’tan Sayın Cumhurbaşkanı’mız müdahale etti veya etmesini bekliyoruz. Her şey düzelecek. Bay Kemal yeter artık, çekil git. Bu iktidarı terk et. Yönetemiyorsun. Merkez Bankası Başkanı gece yarısı değiştirilir mi Bay Kemal! İstanbul Sözleşmesi’ni nasıl iptal ediyorsun Bay Kemal! Bu milletin senden çektiği nedir Bay Kemal! Bu ülkeyi 19 yıl sonra Reis’e teslim ettik, hamdolsun her şey daha güzel olacak. Yaparsa AK Parti Yapar.”

"Güne yüzde 15 fakir uyandık"

Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise “Bugün fakir uyandık güne. Dış güçler ve Millet İttifakı kumpas ve komplo kurdu (!) bize. CHP, özellikle Bay Kemal, gece yarısı Merkez Bankası Başkanı’nı görevden alarak ve gece boyu dolar komplosu kurarak tuzak hazırladı. Bay Kemal! Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız” dedi.

Enginyurt bir başka paylaşımında ise, "Dolar yükseliyor, biz endişe duyuyoruz. Troller saldırdıkça saldırıyor. Arkadaş! Bir çift söz de yönetenlere söyleseniz ya. Yani susalım mı? Alkış mı tutalım size? Ülke yanlış yönetiliyor. Ses etmeyelim mi? Eleştiri yaparken sizden izin mi alalım? Susarsak gök girsin, kızıl çıksın" dedi. (ANKA)