Cemal Enginyurt'tan Kürşat Ayvatoğlu yorumu: Biri pudra şekeri deyip içti, diğeri elma şekeri bile bulamadı

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle ikinci kez gözaltına alınan AKP’li büro memuru Kürşat Ayvatoğlu olayını “Birisi pudra şekeri deyip içti, diğeri elma şekeri bile bulamadı” diye değerlendirdi.

Ayvatoğlu, Ankara’da bir otomobilde uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Ayvatoğlu, sosyal medyada paylaşılan görüntüde kendisinin uyuşturucu madde kullanmadığını, pudra şekeriyle şaka yaptıklarını söylemişti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada Ayvatoğlu hakkında ikinci kez gözaltı kararı verildiği duyurulmuştu. Ayvatloğlu'nun ikinci kez gözaltına alındı. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan da olaya ilişkin tepki geldi. Enginyurt insanların yoksulluktan elma şekeri bile bulamadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Yaparsa AK Parti yapar. Ülkemizi ne hale getirdiler. Biri kokain çeker oldu varlıktan, diğeri intihar etti yokluktan. Birisi lüks araca binerken, diğeri metrobüse bile binemedi. Birisi pudra şekeri deyip içti, diğeri elma şekeri bile bulamadı. Memleketi, insanları 5 kuruşa muhtaç ettiniz, aç bıraktınız milleti. Diyor ya Tevfik Fikret, ‘Yiyin efendiler yiyin. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyin’. Han-ı yağma diyor ya. Siz han-ı yağma zannetseniz bile bu millet gün gelecek hesabını sizden soracak. Yiyin efendiler yiyin.”