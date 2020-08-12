Cemal Can'dan Survivor itirafları: O gece herkesi örgütledim

'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven, Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Survivor yarışmasıyla ile açıklamalarda bulunan Canseven, "Bir ara Survivor’da kötü bir dönem geçirdim. Çünkü oraya gelen karakterlerin çoğu dışarıda benim hiç arkadaşlık yapmadığım karakterlerdi. Orada bir geçiş süreci yaşadığımın farkında değildim. Psikolojik olarak yıpranmıştım. Konsey gecesi herkesi örgütleyip adımın yazılmasını istedim. Ada konseyinde de adım çıktı. Sonra seyircilerden gelen SMS'lerle potadan çıktım. Dışarıda bu kadar destekleyen olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Çeşme’den canlı yayına bağlanan Cemal Can, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cemal Can Cansever’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu an Çeşme’de, ailemle birlikte tatildeyim. Survivor sürecinde çok yoruldum, kendimi o kadar aştım ki dinlenmeye ihtiyacım var. Burada herkes beni tanıyor, ben kimseyi tanımıyorum. Dışarda insanlarla sohbet etmek çok güzel, pandemi sürecini yaşayamadığımız için nasıl iletişimde olacağımı bilmiyorum insanlarla, onu idrak etmeye çalışıyorum.

"Bu zamana kadar hep eğitimini alıp bir şeyler yaptım. Şarkıcılığın da eğitimini aldıktan sonra oraya yönelebilirim."

"Survivor bittikten sonra en çok sütlaç yedim. Adada yediğim çok küçüktü. Ama çok keyifliydi yarışma süreci."

Survivor yarışmacılarıyla görüşüyor mu?

"Survivor’daki arkadaşlarımdan 5'iyle görüşüyorum. Ama Survivor’da anlaşamadığım insan yoktu; az sevdiğim, çok sevdiğim insan vardı. Yarışma boyunca kimsenin kalbini kırdığımı düşünmüyorum. Survivor’da her şeye alışıyorsun. Benim alışamadığım tek şey özlemdi. Ailemi, arkadaşlarımı çok özledim."

Kazandığı parayı ne yapacak?

"Ne kazandığımı bile bilmiyorum, şu an çok da umurumda değil. Eğitimimde kullanırım, babama veririm, o bilir ne yapacağını."

"En çok sessizliği özlüyorum"

"Survivor’daki sessizliği inanılmaz özlüyorum. Kendimizi dinleyebiliyorduk, kendimizle oturup saatlerce sohbet edebiliyorduk, şu an bunu yapamıyorum."

"O gece herkesi organize ettim"

"Bir ara Survivor’da kötü bir dönem geçirdim. Çünkü oraya gelen karakterlerin çoğu dışarıda benim hiç arkadaşlık yapmadığım karakterlerdi. Orada bir geçiş süreci yaşadığımın farkında değildim. Psikolojik olarak yıpranmıştım. Konsey gecesi herkesi örgütleyip adımın yazılmasını istedim. Ada konseyinde de adım çıktı. Sonra seyircilerden gelen SMS'lerle potadan çıktım. Dışarıda bu kadar destekleyen olduğunu bilmiyordum. "

"Elenmek istedim"

"Yarışmacılara haksızlık olmasın diye konseyde ‘kendi gönül rızamla ayrılmak istiyorum’ tarzı bir konuşma yaptım. Acun abi ‘buradaki 8 kişinin hakkını değil buraya gelmek isteyen milyonların hakkını yemiş olacaksın’ dedi. O cümle benim için bir dönüm noktası oldu."