Cemaatle imam küstü, imam cemaatsiz, cemaat imamsız namaz kıldı!

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Hürriyet'te yer alan habere göre, Yunus Emre Mahallesi’ndeki İbrahim Sırma Camisi’nin 10 yıllık imamı Hasan Akbal ile namazı eksik kıldırdığını ileri süren cemaat arasında, 6 ay önce anlaşmazlık başladı. Bunun üzerine cemaat, topladıkları imzalarla bir çok kez Denizli Müftülüğü’ne başvurup, aralarında inanç ve güven problemi olduğunu belirtikleri imam Akbal’ın görevden alınmasını istedi. Müftülük, imam Akbal’ın görev yaptığı camiyi iki kez değiştirdi. Ancak, Akbal her defasında mahkeme kararıyla eski görev yerine döndü. Bunun üzerine imam Akbal ile cemaat arasındaki anlaşmazlık daha da büyüdü. Cemaat imam Akbal’ın arkasında saf tutmamaya başladı. Buna rağmen camiye gelmeye devam eden imam, namazını üst katta tek başına cemaatten ayrı kılıyor. Vakit namazlarını içlerinden birini hoca seçerek kılan cemaat, cuma ve bayram namazları için ise müftülükten gönderilen imamın arkasında saf tutuyor.Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Acar, konuyla ilgili mahkemenin verdiği bir karar olduğunu, onu uyguladıklarını söylemekle yetindi. Müftülük yetkileri ile imam Akbal ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.