“Cemaati devlete CHP yerleştirdi” diyen AKP’li milletvekilinden CHP’ye ziyaret

15 Temmuz darbe girişimi sonrası "Cemaati devlete CHP yerleştirdi. Biz fark edinceye kadar zaman geçti... Farkına varınca temizliyoruz” diyen AKP Ankara Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Sözcü’nün haberine göre Başbakan Binali Yıldırım’ın bayram kutlamasını ileten AKP heyetini, CHP’den Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır başkanlığındaki heyet karşıladı. Karşılama heyetinde CHP Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Zehra Eriç ve CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Genç Osman Killik yer aldı.

Bayramlaşmada basın mensuplarına açıklamalar yapan CHP’li Sındır, “Darbe girişiminin sonrasında yine benzeri yapıların devlette yapılanmaması için iktidar-muhalefet birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Yenikapı ruhunun yaşatılması gerekiyor. FETÖ’yle mücadele kapsamında ise suçun kişisel olduğu ve masumiyet karinesine de özen göstererek, adil yargılama hakkının herkese tanınması gerekiyor. Sınır güvenliği noktasında TSK’nın attığı adımları da destekliyoruz. En kısada sürede orada da barışın huzurun sağlanması, yurdumuzda arzu ettiğimiz barış ortamının Suriye’de tesis edilmesi sonrasında ise ordumuzun güvenli bir şekilde dönmesi en büyük arzumuz” diye konuştu.

Bayramlaşmada konuşan Meclis İdare Amiri Gündoğdu, 15 Temmuz akşamında TBMM’de yaşananları anlatırken, CHP’li Özgür Özel ile yaşanan bir anısını anlatarak şunları söyledi: “O gece davetimize CHP ve MHP icabet edip geldiler. Çok teşekkür ediyorum. HDP’nin de yetkililerinin arayıp ‘provokasyon olmaması için gelmiyoruz ama darbeye karşıyız’ dediği o gece Meclis’te bütün partilerin 15 Temmuz’dan önce birbirimizi eleştirirken, ‘Fransa, Brüksel’de Hollanda’da teröre karşı iktidar muhalefet birlikte hareket eder Türkiye’de neden olmuyor’ eleştirisi yaparken, kendimizi ne kadar haklı görüyorsak o akşamki muhteşemliği ortaya koymak lazım. Katip üyelerin yerine grup başkanvekillerini oturttuk. İstiyorduk ki kamuoyunun morali artsın. MHP’den Erkan Bey geldi, bizden Mehmet Muş Bey geldi. Özgür Bey koşarak geldi. Üzerinde ceket yoktu. İçimden ‘oradaki görsel bütünlük tam olsun’ diye koştum ‘Özgür Bey bir saniye’ dedim. Ceketi çıkardım kendisine verdim, sağ olsun o da ceketi giydi. Her biri konuşma yaptı. Orada bulunan 3 parti milletvekilleri, her birisi kendi grup başkanvekilimiz konuşuyormuş gibi alkışladık. 2.5 saatlik bombalar altında bir genel kuruldu. Daha sonra sığınağa indik ve aradan 2-3 saat geçti. Özgür Bey ceketi iade ederken, ‘Çok teşekkür ederim sonunda milli görüş ceketini bana da giydirdiniz’ diye espri yapmıştı. O gece sığınağın en güzel esprilerinden birisi buydu. Zaman zaman şimdi Özgür Bey’in açıklamalarını görünce ‘Ceketi geri almasam daha iyi miydi’ diye sorduğum da oluyor. Ama gerçekten o gün herkesin partilerini unutarak, demokraside millet iradesi, darbede ise gayrimeşru yaklaşımlar söz konusu olacağı için birliktelik ortaya koyduk.”