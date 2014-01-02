'Cemaate örgüt davası açılabilir'

AKP’nin stratejistlerinden olan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden kamuoyu araştırma şirketi ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu değerlendirdi. Uslu, cemaate dava açılabileceğini belirterek, Devletin içerisinde hiyerarşiye uymayan kendi başına iş yapanlara “cunta” deniyor. Geçmişte Madanoğlu, Aydemir cuntası vardı. Ben bunlara “hizmet cuntası” diyorum. Hizmet ile cemaat ile gönül ilişkileri var. Uluslararası güçlerle işbirlikleri aşikar. Operasyonlarda bu görüldü. O cunta faal ve iş yapmaya da devam ediyor. Bana göre cunta başarılı olamayacak. İlişki ağları ortaya dökülecektir. Bu konuda devletin elinde önemli belgeler olduğunu düşünüyorum" dedi.

2002'den beri AKP için araştırmalar yapan Uslu, erken seçim yapılıp yapılmayacağı konusunda ise "Hükümetin tercihi seçimlerin zamanında yapılması. 2014 yılındaki gelişmeler önemli. Yaşanabilecek bir demokrasi krizi karşısında erken seçim masadaki seçeneklerden birisi olur" dedi.

Radikal'den Ömer Şahin'in sorularını yanıtlayan İbrahim Uslu'nun cevaplarının ilgili kısmı şu şekilde;

2014 yılında siyaseti neler bekliyor?

2014 Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonra en zor yılı olacak. Tarihimizde ilk kez gayri milli bir cunta ile karşı karşıyayız. Eskiden de cuntalar vardı ama onlar milliydi. Cuntanın saldırıları artacak. “Erdoğan’sız AK Parti” diyenler hedef şaşırtıyor. Cuntanın hedefinde hem Erdoğan hem de AK Parti var. İkisini birden tarihe gömmek istiyorlar. Kavga bu. AK Parti’yi 1989 yılı ANAP’ına döndürmek için çalışıyorlar.

AKP’nin işi çok mu zor?

AK Parti’nin işi tabii ki zor. Milletin desteğini yanında tutmaktan başka çaresi yok. Çünkü hiçbir cunta milletten daha güçlü ve büyük değildir.

Yerel seçim sonucuna göre 2014 yılında bir erken genel seçim gündeme gelir mi? Üç dönem kuralı değişebilir mi?

Hükümetin tercihi seçimlerin zamanında yapılması. 2014 yılındaki gelişmeler önemli. Yaşanabilecek bir demokrasi krizi karşısında erken seçim masadaki seçeneklerden birisi olur. Nitekim, AK Parti 2007 yılında bunu yaptı.

Başbakan, çok mucbir (mecburi) bir sebep olmadan bu kuralı değiştirmez. Şu anda değişeceğine ilişkin bir emare de görünmüyor. Yaşanabilecek gelişmelere göre erken seçim de üç dönem kuralı da gündeme gelebilir. Bunlar siyasetin kullanabileceği enstrümanlardır.

Cemaate örgüt davası açılabilir

Cemaate ‘örgüt davası’ açılacağı söyleniyor?

Neden olmasın ki? Devletin içerisinde hiyerarşiye uymayan kendi başına iş yapanlara “cunta” deniyor. Geçmişte Madanoğlu, Aydemir cuntası vardı. Ben bunlara “hizmet cuntası” diyorum. Hizmet ile cemaat ile gönül ilişkileri var. Uluslararası güçlerle işbirlikleri aşikar. Operasyonlarda bu görüldü. O cunta faal ve iş yapmaya da devam ediyor. Bana göre cunta başarılı olamayacak. İlişki ağları ortaya dökülecektir. Bu konuda devletin elinde önemli belgeler olduğunu düşünüyorum.

AK Parti, cemaatin oyunu yüzde 1 görüyor? Bu mücadelenin oylara etkisi ne olur?

Oya etkisi sürecin yönetimiyle ilgili. Süreç içerisinde iyi yönetilirse oylarda artış bile olabilir. Süreç kötü yönetilirse oy kaybı daha fazla olabilir.

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