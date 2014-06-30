'Cemaat ve CHP, MİT TIR'ları üzerinden ikinci 17 Aralık hazırlığında'

Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının "büyük bir katliamla karşı karşıya kalan Türkmenlere kendilerini savunabilmeleri için yardım gönderdiğini" belirtti. Selvi, Fethullah Gülen cemaati ve CHP'nin yeni görüntülere ulaştığını öne sürerek 17 Aralık benzeri bir operasyon hazırlığının olduğunu öne sürdü.

Abdulkadir Selvi'nin Yeni Şafak gazetesinde "Cemaat ve CHP yeni operasyona hazırlanıyor" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2014) yazısı şöyle:

Operasyon sinyalini Kılıçdaroğlu verdi.

Cemaat ile CHP, yeni operasyona hazırlanıyorlar.

17 Aralık'taki gibi.

25 Aralık'taki şantaj-montaj kasetleri gibi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden sonra düğmeye basacaklar.

Operasyonu Adana'daki MİT TIR'larıyla ilgili görüntüler üzerinden başlatacaklar.

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran tarihli CHP Grubu'nda, 'Silah sevkiyatının görüntü ve belgeleri elimizde' demişti.

CHP liderine göre Türkiye, IŞİD'e silah sevk ediyor.

Yani Suriye'de, Irak'ta Türkmenlere karşı savaşan, onları katleden IŞİD'e.

Yani Musul'da Başkansolosluğumuz'u basıp 49 vatandaşımızı rehin tutan IŞİD'E...

Oysa paralel savcılar tarafından operasyon yapılan MİT TIR'larında Suriye'deki Türkmenlere gönderilen yardımlar yer alıyordu. Büyük bir katliamla karşı karşıya kalan Türkmenlerin kendilerini savunabilmeleri için gönderiliyordu o yardımlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkmenler için ne gerekiyorsa yapılmasını istememiş miydi?

Dışişleri Bakanlığı'nda dinlenen, 'Kozmik' toplantı da kamuoyuna sızdırılmadan önce CHP'ye ulaştırılmıştı. Kılıçdaroğlu, STV'de canlı yayında bunun sinyalini vermişti.

Bu kez de Adana'daki MİT TIR'larına ait olduğu iddia edilen görüntülerin paralel savcılar tarafından Kılıçdaroğlu'na servis edildiği anlaşılıyor.

Zaten bir süredir CHP artı cemaat operasyon kardeşliği yapıyor.

Bu görüntülerin ne kadarının montaj olduğu bilinmiyor.

Ama bilinen bir şey var, onlar IŞİD'e değil, Türkiye'den başka koruması olmayan Türkmenlere gidiyor.

Bunların şantaj-montaj görüntülerle ifşa edilmesi demek, Esed'in, Maliki'nin, Rusya'nın, İran'ın ve İsrail lobisinin eline Türkiye aleyhine koz vermek demek.

Eğer bir dış güç Türkiye'yi zora sokmak isteseydi, CHP'nin yapacağını yapardı.

Zaten ipi dışarıdaki paralel yapı, bu operasyonları dış güçlerden aldığı ihale üzerine yapmıyor mu?

Türkiye'yi zor durumda bırakmak için her yolu denemiyorlar mı?

Suriye'de her etnik grup ya da mezhebin arkasında bir güç var.

Kürtlerin arkasında PYD ve Barzani, Nusayrilerin arkasında Esed rejimi ve İran, Sünni Arapların arkasında Özgür Suriye Ordusu...

Suriye'de en korumasız durumda olan Türkmenler.

Suriye'deki Türkmenlerin en büyük destek beklediği ülke Türkiye'ydi.

Esed güçlerinin, Özgür Suriye Ordusu'nun, PYD'nin, El Nusra'nın, IŞİD'in her biri bir devlet adına çarpıştığı Suriye'de, Türkmenler kimi zaman yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Türkmenlerin katliama maruz kaldıkları dönemde Türkiye'den başka imdatlarına yetişecek bir ülke yoktu.

Türkmenlere yardım etmek devlet kararıydı.

CHP'nin elinde, 19 Ocak'ta Adana'da, cemaatin savcısı ve askeri yetkilinin MİT TIR'larına yönelik operasyon sırasında çekilen görüntüler olduğu anlaşılıyor.

Ancak ne kadarı gerçek ne kadarı montaj belli değil.

Türkiye'yi dış dünya'da zor durumda bırakmak, Suriye ve Irak'taki Türkmenleri korumasız bırakmak için bir operasyon yapın deseniz, bundan daha iyisi olmaz.

'El Kaide'ye silah gönderiliyor' aldatmacası ile MİT TIR'ları durdurulmuş, MİT elemanları etkisiz hale getirilmiş ve Türkiye'nin yardım çabaları, Türk savcılar tarafından deşifre edilmişti.

Buna karşı casusluk faaliyeti deniliyor.

O nedenle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MİT TIR'larıyla ilgili, 'casusluk' suçlaması davası açıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama' iddiasıyla açılan dava devam ediyor

Hakkında gizlilik kararı bulunan davayı izlemek üzere CHP iki milletvekilini görevlendirdi. Bunlar Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu ile Refik Eryılmaz.

İki milletvekilini hatırladınız değil mi?

Beşar Esed'e CHP heyetlerini götüren iki milletvekili.

İki yüz bin kişinin katili Beşar Esed'le hatıra fotoğrafı çektiren milletvekilleri.

Karşı casusluk faaliyeti olarak gösterilen Adana'daki MİT TIR'larına yönelik operasyonda ikinci perde açılıyor. Cemaat savcılarının çektirdiği görüntüler montajlanarak, Türkiye'ye karşı operasyonda CHP tarafından servise sokulacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan paralel savcıların oluşturduğu dosyayı büyük bir ifşaat gibi açıklayacak.

Türkmenlere yönelik yardımlar, IŞİD'e gönderilen silahlar olarak sunulacak.

Tabii şunu sormak gerekiyor. Türkmenlere giden yardımlardan CHP niye rahatsız oluyor? Türkmenlere yardımı cemaatin savcıları hangi ülke adına deşifre ediyor? CHP hangi güçler hesabına bunun siyaset mühendisliğine soyunuyor?

CHP ile çatı kuran MHP, Türkmenlere, Türkiye'nin desteğini deşifre eden CHP ile bu konuda da aynı çatı altında yer alacak, işbirliği yapacak mı?