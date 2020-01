Cemaat üyeleri araba oyunu görünümlü programla haberleşmişler

Fetullah Gülen Cemaati üyelerinin, cep telefonuna yükledikleri ve ilk bakışta araba yarışı oyunu olarak görünen ancak açıldığında şifreyle girilen sohbet programı üzerinden haberleştikleri tespit edildi.

NTV'nin haberine göre, Fetullah Gülen soruşturması kapsamında Sivas'ta tutuklanan Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi, örgüt içerisindeki haberleşmenin özel şifrelerle girilen ve ilk bakışta araba yarışı oyunu gibi görünen program üzerinden yapıldığını itiraf etti.



FETÖ'nün öğrenci evleri sorumlusu "abi" konumunda olan İ.Y, itirafçı olarak verdiği ifadesinde, 2012'de Sivas'ta lise 4'üncü sınıftayken gittiği dershanede örgütle tanıştığını anlattı.



Daha sonra 4 yıl örgütün kendisi ve arkadaşları için ayarladığı evlerde kaldığını belirten İ.Y, "Bu süre içerisinde örgüt içerisinde ilk başlarda abiler tarafından bana herhangi bir görev verilmedi. 2014 yılı itibarıyla örgütün öğrenci evleri ve ev abilerinden sorumlu olduğunu, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde okuduğunu ve 2014 yılında mezun olduğunu bildiğim, ayrıca örgüt içerisinde hiyerarşiden kaynaklanan ve çözülmeme amaçlı alınan önlemlerle alakalı telefon numarasını kesinlikle vermeyen şahsın beni yönlendirmesi, ikna etmesi ve atamasıyla ev abisi görevine getirildim" dedi.

Kalacakları evleri örgüt belirlemiş



Ev abisi olmasının ardından kendisine bazı görevler yüklendiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bulunmuş olduğum görevdeki sorumluluğum evin gelir-gideri, temizliği, haftalık veya aylık sohbet toplantılarına katılmak, örgüt içerisindeki üst düzey abilerin talimatları doğrultusunda örgüte elaman kazandırmak yani okuldan veya çevreden örgütle alakası olmayan şahısları etkilemek ve onlara örgüt faaliyetleri hakkında bilgi vermek suretiyle FETÖ/PDY'ye üye olmayı sağlamak gibi etkinliklerdi.

Abilik yaptığım 2 yıllık dönem içerisinde benim üstüm olan abilerin verdiği talimatların pasif olanlarını yerine getirdim. Örgüt içerisinde hiyerarşik şekilde belirtilen rütbe sıralamasında ev abiliği, evdeki kalanların maneviyat gücüne göre bir yıl önceden belirlenirdi.

Üst düzey abiler tarafından biz öğrencilerin kalacağı evler bilgimiz dışında daha önceden ayarlanır, ev kiralanır, bu evde kalacak isimler yine bilgimiz haricinde örgüt tarafından tespit edilerek bizlere bildirilirdi. Biz de aldığımız talimat doğrultusunda tutulan evlere yerleşir ve kalmaya başlarız.

Ev içerisinde bizlerin evden ayrılması veya atılması gibi konularda yetki tamamen bölgenin talebe mesulü yani BTM'ler tarafından karara bağlanırdı."



İ.Y, örgüte ait öğrenci evlerinde kaldığı dönemde, örgütün üst düzey abileri tarafından seçimlerde AK Parti dışındaki partilere oy verilmesi yönünde telkinler yapıldığını dile getirdi.



FETÖ/PDY örgütünün tüm faaliyetlerini gizlilik ve hiyerarşik yapı içerisinde yürüttüğüne dikkati çeken İ.Y, "Bu hiyerarşik yapı içerisinde sorumlu olan abiler veya imam olarak adlandırılan şahıslar üstünün üstü hakkında bilgi sahibi olmazlar. Telefonlarını, ikametlerini, nasıl ve nerede yaşadıklarını bilmezler. Sadece üstün üstü isterse alt seviyedeki şahıslarla irtibata geçer ve talimatlarını verir. Bu kapsamda benim üst olarak ev abiliği yetkim vardı. Ben de yetkim dahilinde bana verilen görev ve sorumlulukları örgütün belirtmiş olduğu gizlilik içerisinde yerine getirdim." diye konuştu.



Örgüt içerisindeki iki kişi tarafından cep telefonuna örgüt üyelerinin haberleşme için kullandığı "By Lock" isimli programı yüklediğini aktaran İ.Y, şöyle devam etti:



"Programı kuran kişi, nasıl çalıştığını, işlevini ve nasıl irtibat kuracağımızı anlattı. By Lock programını 1,5-2 ay kadar kullandım. Bu zaman zarfında FETÖ/PDY örgütü mensuplarından birçok kişiyle görüştüm. Ancak şu an kimlerle görüştüğümü hatırlamıyorum. Ayrıca program içerisinde bulunan şahıslara zaman zaman örgüt mensuplarınca Kur'an ayetleri, sureler ve Fetullah Gülen'in sohbetlerinden kesitler ve Fetullah Gülen'in farklı siteler ve televizyonlarda yapmış olduğu sohbetlerin yayınlandığı internet sayfa adresleri geliyordu. Ayrıca program içerisinde örgüt mensuplarının sohbet verme amaçlı toplanacağı adres ve toplantı tarihleri de bildiriliyordu. Bu gelen bildirimler de kullanıcılar kendisini ayarlıyordu."



İ.Y, aynı kişinin daha sonra telefonuna "Asphalt 8 Airborne" isimli program yüklediğini, programın internetteki orijinal sembolünün sarı renkli olduğunu ancak telefonuna yüklenen programın kırmızı renkli simgesi olduğunu belirtti. Kendisinden örgüt içindeki haberleşmenin bu program üzerinden yapılmasının istendiğini belirten İ.Y, oyun görünümlü programa şifreyle girildiğini kaydetti.



Programı yükleyen kişinin programa giriş için kendisine şifre verdiğini ve diğer kişileri nasıl ekleyeceğini gösterdiğini anlatan İ.Y, şöyle devam etti:



"Telefonuma yüklenen örgüt içerisinde kullanmış olduğumuz 'Asphalt 8 Airborne' programı örgüt içerisinde her şahsa yüklenmez. Ancak program gerekli olan yani ihtiyaç duyulan kişilere yüklenir. Bu programda aynı By Lock programı gibi bilgi akışı sağlanıyordu. By Lock programından tek farkı her önüne gelene bu program yüklenmez. Sadece ihtiyaç duyulan kişilerde bu program mevcuttu. Benim programa yüklenme sebebim ev abisi olmamdan ve gelen mesajlarda bilgi akışını diğer arkadaşlara iletmemdi. İsimlerin karşısında bulunan numaralar sistemin kişilere verdiği kod numarasıdır. Birini eklemek isteyen kişinin, karşı taraftaki kişinin kod numarasını bilmesi gerekir."



Astsubaylık sınavıyla ilgili örgüt içerisinde görevli olduğunu bildiği kişinin kendisinin astsubay olmasını istediğini de dile getiren İ.Y, "Bu şahıs benim yanıma gelerek astsubay olmamı istedi. Hatta 'Astsubay olsan bizim için daha iyi olur' dedi. Bunu ilk etapta kabul ettim. Ancak örgüt içerisinde baskılar artınca bu meslekten soğudum. Ama yine de astsubay olmak için kara astsubaylığı formlarını doldurdum" ifadelerini kullandı.