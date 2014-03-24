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Politika

Cemaat parti kurar mı?

İdris Bal: Cemaat Parti kurarsa cemaat oyu kadar alır

24 Mart 2014 22:21

Hülya Karabağlı / Ankara

Ankara kulisleri, 30 Mart yerel seçimlerinden sonra siyasette belirebilecek yeni oluşumları tartışıyor. İktidar kanadına göre, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve İlhan İşbilen parti kurma hazırlığında. Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Günay ve bazı isimlere dikkat çekiyor.

 

‘Cemaat parti kurar mı?’

 

AKP’ye göre, bu Pensilvanya merkezli bir parti olacak. AKP’den istifa eden Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, T24’e, “Cemaat Parti kurarsa cemaat oyu kadar alır. Bu kadar mantıksız bir şey olabilir mi” dedi.

 

‘Din, tarih, Atatürk, Laiklik sömürüsü yapmayacak’

 

Ancak, siyasette yeni bir oluşumun kapısı aralık. ‘Alevi’si Sünni’si‘ herkesi kucaklayan bir oluşumdan söz ediliyor. Bal, ‘merkez sağda bir oluşum’ diyor. Oluşumun çerçevesi de belli.  Kişilere bağlı olmayacak. Proje siyaseti yapacak. Din, tarih, Atatürk, laiklik ve benzeri sembollerle ilişkilenmeyecek.

Merkez sağda bir oluşum için hummalı bir çalışma görünüyor. AKP’den ayrılanlar arasında temaslar yoğun. Genel seçimlerden önce partileşmeye gidecekleri de belirtiliyor. Ancak, şimdilik elle tutulur bir adım yok. 

 

En merak edilen AKP’lilerin bu işin içinde olup olmadığı?  

 

Kulisler, yerel seçim sonuçlarının AKP’de belirleyici olacağına işaret ediyor. İktidar partisinde uzun zamandır sessiz bir grup var. Ancak, yerel seçimlerden sonra erken seçim ihtimali, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim süreci milletvekillerini etkilemiş gözüküyor. Yeniden aday gösterilme beklentisi adım atmayı engelleyebilir.

Kulislere göre, AKP içinde umduğunu bulamayanlar, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim sonrası takınacağı yolu belirleyecek. AKP’den 20 milletvekilinin siyasetin yeni rotasına göre hareket edeceğini söyleyenler de var.

 

 

 

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