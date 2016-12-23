Cemaat liderlerinin sohbetlerini iptal etmesinin nedeni belli oldu

Bazı dini cemaat ve tarikat liderlerinin, önceki gece sosyal medya hesaplarından haftalık sohbet toplantılarının iptal edildiğine ilişkin duyurular yayımlamasının polisten gelen talep doğrultusunda, güvenlik tebdiri amacıyla olduğu öğrenildi. Cumhuriyet'ten Ahmet Şık'ın haberine göre, emniyet kaynakları, diğer İslamcı yapılar ile gayrimüslim cemaatleri ve Alevilerin kurumlarına da benzer uyarıları yaptıklarını belirtti. Ancak Ermeni ve Rum Patrikhaneleri, Türk Musevi Cemaati ile Alevi kurumlarına şu ana dek herhangi bir uyarı gitmediği öğrenildi.

Kamuoyunun Cübbeli Ahmet Hoca olarak bildiği Ahmet Mahmut Ünlü, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu ve İslamcı Hüküm Dergisi’nin yayın yönetmenliğini yapan İhsan Şenocak ve Sosyal Doku Vakfı’nda konuşan Nurettin Yıldız önceki gece birkaç saat arayla, sosyal medya hesaplarından haftalık sohbetlerine ara verdiklerini duyurdu. Toplantıların bir süre için yapılmayacağını yayımladığı video mesajıyla duyuran Ahmet Mahmut Ünlü, “Türkiye’de bir mezhep çatışması yaratılmaya çalışıldığı” uyarısında da bulundu. İhsan Şenocak da programların iptal edildiğini Twitter hesabından, “Her pazar Fatih Camii’nde başlamış olduğumuz sohbetler durdurulmuştur. Bundan sonra yapılmayacaktır” mesajıyla duyurdu. Nurettin Yıldız da hem kişisel hem de grubuna ait Sosyal Doku Vakfı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamayla sohbetlerin bir süre için ertelendiğini açıkladı.

"Koruma önlemleri artırılmalı"

Sohbetlerin durdurulduğunun açıklanmasının ardından hükümete yakın isimlerden Fatih Tezcan da Twitter hesabından konuyla ilgisi olabilecek paylaşımlarda bulundu. İlk mesajında, “Toplumun gerek Alevi gerek Sünni kesimlerinde ‘kanaat önderi’ konumunda bulunan ve sevilen kimselerin koruma tedbirleri acil artırılmalıdır” diyen Tezcan, daha sonra da “Sünni hocalara ve Alevi dedelerine ‘istemeseler’ de koruma polisleri tahsis edilmeli, kalabalık sohbetlerinde üst düzey tedbir alınmalıdır” mesajını paylaştı.

Emniyet teyakkuzda

Önüne geçilemeyen bombalı saldırıların yanı sıra, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov’un bir polisin suikastıyla öldürülmesinden sonra Emniyet, toplumda kaos yaratacak yeni eylemler gerçekleşebileceği ihtimali üzerine teyakkuza geçti. İstihbarat Daire Başkanlığı’nın yaptığı çalışmalarda kamuoyunca tanınan kişilere yönelik suikastler düzenleneceği bilgilerinin elde edilmesi üzerine de Güvenlik Şube Müdürlükleri aracıylığıyla dini cemaat ve tarikat liderlerine yazılı ve sözlü uyarı yapıldı. Emniyet yetkilileri, “Türkiye’yi kaosa sürükleyebilecek, kitleleri harekete geçirebilecek kişi ve kurumlara yönelik suikast ve bombalı saldırı ihtimalı olduğu” uyarısında bulunarak, tarikat ve cemaat liderlerinden toplantılarını halka açık kalabalık ortamlarda yapmamalarını talep etti. Sohbet toplantılarının bilinen kişilerin katılımıyla dar gruplu olarak kapalı ortamlarda yapılması uyarısını yapan polis cemaatin şüphelendikleri kişileri ihbar etmesini de istedi.

Örgüt ismi verilmedi

Emniyet kaynakları istihbarat birimlerinin uyarısıyla belli bir örgüt kastedilmeden “tedbir amaçlı genel bir önlem” alındığını söyledi. Tedbirlerin, çeşitli örgütler tarafından hedef alınabilecek diğer dini cemaatler ve tarikatlar ile gayrimüslim cemaatleri ve Alevilerin kurumlarını da kapsadığı belirtildi. Bugün Musevilerin Hanuka bayramı ve Hristiyanların Noel kutlamaları yapılacak olmasına rağmen Ermeni ve Rum Patrikhaneleri, Türk Musevi Cemaati ile Alevi kurumlarına şu ana dek herhangi bir uyarı gitmediği öğrenildi.