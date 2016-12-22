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Cübbeli Ahmet Hoca'nın da aralarında bulunduğu 4 cemaat lideri sohbetlerine ara verdi

Cübbeli Ahmet Hoca'dan iptale ilişkin açıklama geldi

22 Aralık 2016 17:27

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve Sosyal Doku Vakfı'nda Nurettin Yıldız Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, sohbet programlarına bir süre ara verdiklerini duyururken özellikle pazar günleri yapılan sohbetlerin üzerinde duruldu. Toplantıların neden iptal edildiği üzerine ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Sohbet iptalleri sosyal medyada gündem olurken, Furkan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Resul Doğaner Twitter'dan yaptığı açıklamada, iptallerin nedenini sordu. Doğaner mesajında, "Bazı hocalar açıklama yapmış. Sobetleri durdurma kararı almışlar. Neler oluyor? Bunun anlamı nedir?" sorusunu yöneltti.

 

Cübbeli Ahmet'ten açıklama geldi

 

 

Cübbeli Ahmet Hoca, yayınladığı bir videoda dış güçlerin Türkiye üzerine oyun oynadığını belirtti, toplu sohbetlere ara verildiğini söyledi. Ünlü, "Tahriklere, provokasyonlara aldırmamak lazım diye ben sizi uyardım geçen ki konuşmamda. Tabi bazı zuhuratlar var. Bazı haberler, istişareler de oluyor. Bir zaman ben size mescite geleceğim diyene kadar sohbeti tefsirhanesinden yapalım. Yarın perşembe sohbetini ben hanemden yapayım. Siz de camide olduğunuz gibi oturun" dedi.

Cübbeli, "Ben canım üzerinden endişeli değilim hiçbir zaman. Ama cemaat geliyor. İnsanlar gelişte gidişte sorun yaşamasın. Ben insanları mesuliyetine girmek istemem. Yarın ki perşembeyi de ben size haber edene kadar mescitten yapalım" diye konuştu.

 

"Neol gecesi toplanmayalım"

 

Noel gecesi 31'inde Bursa'ya da toplanmayalım. Emniyet güçlerimizi de sıkıntıya sokmayalım. Onlar da dünyakadar istihbaratla meşgul oluyorlar. Şimdi bir de bizim cemaat kalabalık oluyor. Güvenlik temin etmeleri falan zordur. Onlara da yardımcı olalım" dedi.

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