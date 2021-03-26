Cemaat liderinin vakfına vergi muafiyeti

Eski AKP Milletvekili Aziz Akgül’ün başkanı olduğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Erenköy Cemaati’nin lideri Osman Nuri Topbaş’ın dedesinin adını taşıyan Fahri Kiğılı Vakfı, vergiden muaf tutuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı “Cumhurbaşkanı Kararı İle Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar” listesine göre, Erdoğan 12 Şubat’ta “Fahri Kiğılı Vakfı’na” vergi muafiyeti tanıdı. Malatya merkezli vakfa ismi verilen Fahri Kiğılı aynı zamanda Erenköy Cemaati’nin lideri Osman Nuri Topbaş’ın dedesi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Fahri Kiğılı Vakfı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, vakfın sekiz Kuran kursu bulunuyor. Ayrıca vakfın dört de cami projesi bulunuyor. 1968 yılında hayatını kaybeden Fahri Kiğılı için “Hacı Fahri Efendi, bir ticaret adamı olarak başladığı hayat mücadelesini Kur’an hadimi bir hocaefendi olarak sürdürüp noktaladı” ifadelerine yer verildi.

Eski AKP'li vekilin vakfı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Mart’ta da Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na (TİSVA)vergi muafiyeti tanıdı. Vakfın kurucu başkanlığını eski AKP Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül’ün yaptığı vakfın yönetiminde Akgül’ün oğlu Halil Fatih Akgül ile 2015 yılında AKP Isparta milletvekili aday adayı olan Ahmet Kaya Bağ da yer alıyor.

Türkiye’de yaklaşık olarak 5 bin 500 civarında olan vakıflardan bugüne kadar 292’sine vergi muafiyeti hakkı tanındı. Erdoğan’ın yedi yıllık görev süresi boyunca vergi muafiyeti tanıdığı vakıf sayısı 46 oldu. Erdoğan, 2015’de altı, 2016’da sekiz, 2017’da sekiz, 2018’de 11, 2019’da yedi ve 2020 yılında da dört vakfa vergi muafiyeti sağladı.

Aile fertlerinin olduğu vakıflar muafiyet

Bu vakıflar arasında oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ve Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı (Okçular Vakfı) ile kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer alıyor. Erdoğan, damadı Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın da vergi muafiyetinden yararlanmasını sağladı.