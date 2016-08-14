"Cemaat izlediği kişileri ve üyelerini fişleyip puanlama yapıyordu"

15 Temmuz darbe girişiminin ardında olduğu iddia edilen Gülen cemaatinde üyelerin 5 kademeli bir puanlamayla fişlendiği öne sürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı FETÖ çatı iddianamesine giren gizli tanık, “Kişinin hangi seviyede olduğu 5 kademeli bir değerlendirmeyle belirlenirdi; namaz kılmak-kılmamak; sohbetlere katılmak-katılmamak; Gülen’in eserlerini okuyup okumamak; Fethullah Gülen ile Bediüzzaman hakkındaki düşünceler bu puanlamayı etkilerdi. Puanlama sonucunda emniyet ve askeriye gibi kurumlarda atamalar yapılırdı. Puanlama; 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 ve 5-5 şeklinde yapılırdı” iddiasında bulundu.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberi şöyle:

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in, örgüte üye olanları ve izledikleri kişileri fişlettiği ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminden önce yapılan operasyonla ortaya çıkarılan fişleme sistemini, eski bir FETÖ üyesi itirafçı anlattı. Fişlemede Hindistan’daki gibi, devletteki görevlendirmeleri de etkileyen bir tür “kast sistemi” kullanıldığını iddia eden itirafçının verdiği bilgilere göre, milyonlarca vatandaşı fişlediği ortaya çıkan FETÖ’nün; örgütün üst kademesi, üyeler, öğrenciler ve izlenen ancak dinle hiç ilgisi olmayan kişileri de puanladığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı FETÖ çatı iddianamesine giren gizli tanığın itirafında, “Kişinin hangi seviyede olduğu 5 kademeli bir değerlendirmeyle belirlenirdi; namaz kılmak-kılmamak; sohbetlere katılmak-katılmamak; Gülen’in eserlerini okuyup okumamak; Fethullah Gülen ile Bediüzzaman hakkındaki düşünceler bu puanlamayı etkilerdi. Puanlama sonucunda emniyet ve askeriye gibi kurumlarda atamalar yapılırdı. Puanlama; 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 ve 5-5 şeklinde yapılırdı” iddiasında bulundu.

İtirafçının verdiği ve çatı iddianamesinde yer alan bilgilere göre, FETÖ izlediği veya Cemaat’e katmak istediği kişilere şu puanlama sistemini uyguladı:

5-1’LİK PUANLAMA: Dinle ilgisi olmayan kişiler

5-2’LİK PUANLAMA: Namaz kılmasa da Müslüman olanlar ancak henüz Cemaat’le yakın ilişkisi olmayanlar

5-3’LÜK PUANLAMA: Cuma namazlarını kaçırmayan, ara sıra diğer namazları da kılmaya gayret edenler. Hizmete sempatiyle bakan, davet edildiğinde giden üyeleri işaret ediyor. Bu 3 gruptaki üyeler üst düzey toplantılara davet edilmiyor, önemli görevler verilmiyor.

Yine iddianamede yer alan itiraflara göre, tam örgüt mensubu olan ve Fethullah Gülen’e hizmet eden, FETÖ’nün en değerli üyelerine 5-4 ve 5-5 puan verildi. İşte o puanlama sistemi:

5-4’LÜK PUANLAMA: 5 vakit namazını kılan, görev verildiğinde yerine getirmeye çalışan üyelerdi. Bu kişiler, tam olarak örgüt mensubu kabul edilmiştir.

5-5’LİK PUANLAMA: Fethullah Gülen’i imam kabul edip onun mehdi veya mesih olduğuna inanan, gerektiğinde canını hizmet hareketi ve Fethullah Gülen için verebilecek üyeleri gösteriyor. Bu iki gruptaki üyeler en aktif ve en tehlikeli üyeler kabul ediliyor.

İtirafçının iddiasına göre, FETÖ’cüler arasındaki evlilikler de bu kodlara göre planlanıyor. Örneğin; Fethullah Gülen’i mehdi olarak kabul etmeyen 5-3’lük üye, 5-5’lik üyenin fikirlerini ve bağlılığını etkilemesin diye 5-5’lik ve 5-4’lük örgüt üyelerinin alt kademelerden üyelerle evlenmelerine izin verilmiyor.

İtirafçı, puanlama sistemiyle görevlendirmeler arasındaki etkileşimin örgü- tün büyümesiyle değiştiğini de şu sözlerle anlattı: “Benim dönemimde 5-5’lik olmayan Cemaat mensubuna hiçbir görev verilmez, askeri okullara ve polis kolejine sokulmazdı. Ancak örgütün büyümesi, etki alanının artmasından ve 5-5’lik sisteme uyan örgüt mensubu kişilerin azlığından dolayı daha düşük puana sahip örgüt mensuplarına görev verilmiş olabilir.”