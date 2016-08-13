"Cemaat daha ne istesin; başarısız bir darbeden sonra bir B planları olsa bu kadar iyi işlemezdi"

Özgür Mumcu*

Fethullah Gülen’in iade edilmesini istemiyor musunuz? Hemen idam cezası geri gelsin diye kampanya yapın. Hatta bununla kalmayın, idam cezası geriye yürüsün diye bastırın.

Gülenciler iade edilmesin mi istiyorsunuz? Medyaya yansıyan darp görüntülerini bir iki tokat diye geçiştirin. İşkence iddialarını araştırmayın. Bunu dile getirenleri hainlikle suçlayın.

Dünyada darbe girişiminden çok, iktidarın baskı politikaları mı konuşulsun istiyorsunuz? Cemaate bin ışık yılı uzaktaki Sıla’nın sözlerini çarpıtıp, bir zamanlar cemaatin yanından ayrılmayan belediyeleriniz eliyle konserlerini yasaklayın.

Darbe girişimi üzerinde soru işaretler kalsın mı istiyorsunuz? 15 Temmuz gündüz saatlerinde neler olduğundan hiç bahsetmeyin, istihbarat zafiyetini, darbe ihbarı varken neredeyse bütün komuta kademesinin düğünlerde halaya durmasını, çelişkili ifadeleri hiç gündeme getirmeyin. Onun yerine mesela cemaatin yargıda örgütlenmesi hakkında kitap yazan hâkimi FETÖ üyesi diye tutuklayın.

Darbe girişimi sonrası toplumsal uzlaşıya erişilmesin mi istiyorsunuz? HDP’yi dışlayın, gece vakti helikopterler eşliğinde binalarını basın. Cemaatin tetikçisi olduğunu itiraf eden Ferhat Sarıkaya adlı savcı görevinde kalsın, daha düne kadar cemaatin tepelerinde yer almış olan itirafçılara muteber zevat muamelesi gösterin.

Darbe girişimine giden yoldaki siyasi destek, bulunmasın mı istiyorsunuz? Parselcilere sahip çıkın, cemaat yargısının davalarına müdahil olmuş milletvekili yaptığınız avukatlara kol kanat gerin, devletin her yerinde örgütlenirlerken onlara destek olan siyasetçileri gizleyin. Darbe başarıya ulaşsaydı Bakanlar Kurulu kimlerden oluşacaktı, Genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı kim olacaktı, bunları hiç gündeme getirmeyin.

Başınız darbe tehdidinden kurtulmasın mı istiyorsunuz? İsterlerse askeriyenin ele geçirilebileceğini öğrenmiş, el ovuşturan diğer cemaatlere şimdilik size sadıklar diye kapıları aralayın. Sokun hepsini fotoğraf karelerine. Eğitim sistemini daha da dinci bir hale getirin ki o cemaatler güzel güzel örgütlensinler. Cemaatin eğitim altyapısını başka cemaatlerin vakıflarına devredin. Fethullah Hoca’dan değil Methullah Hoca’dan talimat alacak subayların, hâkimlerin, savcıların önünü açın. Atılan cemaatçilerin yerine onları atayın.

Bir de cemaate verdiğiniz destek yüzünüze vurulmasın mı istiyorsunuz? En çok siz bağırın, en çok siz suçlayın, herkesi ihbar edin.

Emin olun bunları yaptığınız sürece Gülen ve Gülenciler iade edilmez, kanlı darbe girişiminden çok, iktidarın baskı politikaları konuşulur, toplum daha da bölünür, darbecilerin siyaset ayağı gizlenir, darbe tehdidi hep canlı kalır.

Cemaat daha ne istesin. Başarısız bir darbeden sonra bir B planları olsa bu kadar iyi işlemezdi. Tebrikler.