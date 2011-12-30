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Yaşam

Cemaat camiye sığmayınca namazı kilisede kıldı ANTALYA (A.A)

30 Aralık 2011 17:11

-Cemaat camiye sığmayınca namazı kilisede kıldı ANTALYA (A.A) - 30.12.2011 - Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesinde 3 dinin ibadethanesinin bulunduğu Dinler Bahçesi'ne cuma namazı için gelen cemaat camiye sığmayınca namazını kilisede kıldı. Cami, kilise ve sinagogun bir arada buluştuğu Belek Dinler Bahçesi'ne cuma namazı için gelen cemaat camiye sığmadı. Havanın yağışlı olması nedeniyle cemaatin bir bölümü namazını bahçedeki kilisenin içinde kıldı. Antalya Müftüsü Mahmut Yeleser, kilise içerisinde namaz kılmanın herhangi bir sakıncası olmadığını ve kiliselerin temiz olduğunu belirten Yeleser, ''Cemaatimiz de seccade sererek kılıyor namazını. Kilisedeki resim ve şekillerin de ibadeti engellemesi söz konusu değildir'' diye konuştu. Dinler Bahçesi'ndeki camide görevli imamın Almanca ve İngilizce bildiğine dikkati çeken Yeleser, imamın yabancı ziyaretçilere kilise ve sinagogla ilgili rehberlik yaptığını da sözlerine ekledi. 

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