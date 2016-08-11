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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cemaat bünyesindeki okulun tabelasını tekbirle indirip balyozla parçaladılar

Okula, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden kişilerden birisinin ismi verilecek

11 Ağustos 2016 21:32

Adıyaman'da 15 Temmuz darbe girişimi ardından OHAL kararı ile kapatılan özel okulun tabelası itfaiye erleri tarafından tekbirlerle indirilip, balyozla parçalandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, OHAL kararı ile Manevi Değerleri İhya Derneği kapatıldı, bu derneğe ait Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Özel İkbal Ortaokulu’na da el konuldu.

Bu gelişme ardından itfaiye ekipleri bugün gittikleri okulun tabelasını söktü. Sökülen tabela daha sonra okul bahçesinde itfaiye erleri tarafından balyozla parçaladı.

Kapatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devri gerçekleşen okula önümüzdeki günlerde darbe girişimi sırasında hayatının kaybedenlerden bir kişinin ismi verilerek yeni tabela asılacağı kaydedildi.

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