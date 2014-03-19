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'Cemaat, beni Ergenekon'da gizli tanık olmaya zorladı, cinayetler uydurdum'

Engin Bağbars: Tekirdağ Cezaevi'nde Fethullahçı bir yapılanma var. Bize, 'Ergenekoncuların aleyhinde gizli tanıklık yapın, ifade verin kurtulun' diyorlardı

19 Mart 2014 12:29

Başbakan'a suikast planlandığından TÜSİAD'ın basılacağına kadar Ergenekon davasında gizli tanık olarak verdiği ifadelerle dikkat çeken Engin Bağbars, “Paralel örgüt, cezaevinde psikolojik baskı yaparak beni gizli tanık olmaya zorladı” dedi.

Ergenekon davasının gizli tanıklarından Engin Bağbars, Sabah gazetesinden Gül Kireklo’ya konuştu.

Sabah gazetesinin bugünkü (19 Mart 2014) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

İfadeleriyle Ergenekon davasını yönlendiren tanıklardan biri olan Engin Bağbars, "Paralel örgüt, cezaevinde psikolojik baskı yaparak beni gizli tanık olmaya zorladı" dedi. Bağbars, "Ergenekon TÜSİAD'a baskın düzenleyip işadamlarını öldürecekti. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun oğlu Murat Aksu'yu öldüreceklerdi" ifadelerini paralel yapının zorlaması ile uydurduğunu söyledi. Engin Bağbars, uyuşturucu ticaretinden cezaevinde yattığı dönemde Ergenekon davasında gizli tanıklığa zorlanmasının hikâyesini SABAH'a anlattı. 5 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırılan Bağbars, cezasını doldurup serbest kaldığını kaydetti. 1 Ekim 2007'de Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'e, 2 Haziran 2011'de de Silivri'deki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'tanık' olarak ifade verip Ergenekon örgütünün Başbakan'a suikast planladığından, TÜSİAD'ın basılacağına kadar birçok iddiada bulundu. İşte tanıklığa zorlandığını, tuzağa düşürüldüğünü öne süren Bağbars'ın anlattıkları:

 

'Tanıklık edin kurtulun'

 

Tekirdağ Cezaevi'nde Fethullahçı bir yapılanma var. Bize, 'Ergenekoncuların aleyhinde gizli tanıklık yapın, ifade verin kurtulun' diyorlardı. Aylarca psikolojik baskı yaptılar. Aç bıraktılar. O şartlarda kim olsa, benim yaptığımı yapardı. Herkesin ajanları var içerde. Bunlar da bir yerlere çalışıyor cezaevinde. Diğer gizli tanıkları da bu yöntemlerle sanıkların aleyhine yalan ifade vermeye zorladıklarını düşünüyorum. Fethullahçılar Ergenekon'a sızmış. Her tarafa sızmış onlar. Ben inanmıyorum Danıştay ve sonrasındaki siyasi cinayetleri Ergenekoncular yapmadılar. Arkasından yine başkaları çıkacak.

 

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