Cemaat, 738 yıllık 1111 taneli tespihi çekiyor

Murat GÜRBÜZLER/DEVELİ (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ\'de Selçuklu eserlerinden Sivasi Hatun Camisi\'nde bulunan 738 yıllık, 1111 taneli tespih, cami cemaati tarafından boyunlarına takılarak birlikte çekiliyor.

Kayseri\'nin Develi ilçesinde bulunan Sivasi Hatun Camii\'nde 20 metre boyunda 1111 taneli tahta tespih, camiye gelenleri şaşırtırken, cemaat tarafından da birlikte çekiliyor. Tespihin çok sağlam olduğunu ve 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alındığını söyleyen Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi, \"Andız ağacından olan bu tespihimiz 1111 tanelidir. Bu ağacın toz tutmama ve çürümeme özelliği vardır. Çok sağlam bir ağaçtır. Camimizde ramazan ayında sürekli olarak hatimle namaz kılınmaktadır. Ramazanda teravih namazından sonra da Kadir gecesinde sürekli olarak çekilmektedir. 4 kere çevirdiğiniz zaman 4444 kez, yani bir hatim sevabı alıyorsunuz. Genelde sabah namazlarından önce afetlerde, savaşlardan önce bu tespihimiz çekilmiştir\" dedi.

Camiye gelen vatandaşlar boyunların doladıkları tespihi sabah namazında gelerek çekiyor. Tespihin bulunduğu Sivasi Hatun Camisi\'nin Göçeraslan oğlu Nasrullah ve eşi Sivasi Hatun tarafından 1282 tarihinde inşa ettirildiği ifade edildi.

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