'Cemaat 1 milyon kişiyi fişledi' iddiası

Eski polis memuru Fatih Kutbay, "Fethullah Gülen cemaatine mensup Emniyet personelinin, 7 yaşındaki çocuklar dahil bir milyon kişiyi fişlediğini ve kendisine de zorla deli raporu aldırmaya çalıştıklarını" iddia etti.

Sabah gazetesinden Aliye Çetinkaya'nın haberine göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi'nde görev yaptığı 2010 yılında "Terörle Mücadele Şubesi'nin bilgisayarına girerek cemaat mensubu polislerce hazırlanmış fişleme listelerini kopyaladığını" iddia eden Fatih Kutbay, iki yıl önce bir polis memurunu dövdüğü için meslekten ihraç edildiğini söyledi.

Fatih Kutbay, Emniyet'teki cemaat mensubu polisler ve fişlemelerle ilgili şu iddiaları savundu:

"Sürekli şubede listeye bakın sözleri dolanıyordu. Terörle Mücadele Şubesi'nde çalışmak için başvuru yaptım. Benimle yapılan mülakatta tek soru 'Hoca Efendi(Fethullah Gülen) için ne düşünüyorsun?' oldu. Hazzetmediğimi söylediğim için yer değiştirme isteğim kabul edilmedi. Bu süreçte çalışırken iç hat bilgisayarına girdiğimde Erzincan bölgesinde 4 bin kişiyi fişlediklerini gördüm. 7 yaşındaki çocuğu dahi fişlemişlerdi. 'Bunun babası bu olabilir, Alevi, İsmail Ağa cemaati, çiftler arası eş değişimi, güvenli, güvensiz' gibi bilgiler yer alıyordu."

"Diğer bölgeler de kendi listelerini oluşturmuşlardı. Fakat onları kopyalayamadım. Dosyalar korunmalıydı. İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 15 bin, İzmir'de 70 bin kişilik listeler vardı. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon kişiyi fişlemişlerdi."

"Kopyaladığım 4 bin kişilik listeyi de alarak o dönem savcı olan İlhan Cihaner'e verdim ve iki Emniyet görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Belgeler adli emanete alındı. 2011'de de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Bir de usulsüz olarak kuruma ait bilgisayardan kopyalama yapmakla suçlandım. Bugün Türkiye'de yaşananlar aslında 4 yıldır planlanıyordu"

'Akıl sağlığımı bozmak için ilaç verdiler'

Erzincan'da görülen Ergenekon davasında zanlı olarak yargılandığını belirten Fatih Kutbay, mart ayında yapılan duruşmadan önce "babasının ve kardeşinin tehdit edildiği için" ifadesini değiştirdiğini iddia etti. "Terör Şube'den polislerin kendisini zorla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürmek istediklarini" öne süren Kutbay, dört hastaneden akıl sağlığı yerinde olduğuna dair raporu olmasına rağmen 15 gün hastaneye yatırıldığını söyledi. Bu sürede konuşma yeteneğinde gerileme olduğunu savunan Kutbay, "kendisine verilen ilaçlarla akıl sağlığının bozulmak istendiğini" iddia etti.

Meslekten ihraç edildi

"Hastane çıkışında Emniyet'ten aranarak, 6 ay raporlu olduğunun, göreve gelmemesi gerektiğinin söylendiğini" ifade eden Fatih Kutbay, "bu süreçte Koruma Şube Müdürü tarafından darp edildiğini" iddia etti. Kutbay'ın suç duyurusunun ardından şube müdürü 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kutbay ise "bir polis memurun darp ettiği" gerekçesiyle 2012'de meslekten ihraç edildi.